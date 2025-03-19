蔡瑞雪桃園酒店「解放超猛比基尼」！超巨上圍包不住 事業線被看光

記者潘慧中／綜合報導

蔡瑞雪擁有「北一女神」封號，因甜美外型備受矚目，私下常和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列在桃園度假酒店散心的比基尼辣照，至今已吸引4.5萬人朝聖按讚！

▲蔡瑞雪解放超猛比基尼！（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



照片中，可以看到蔡瑞雪放下一頭及腰長直髮，身穿黑色繞頸比基尼，相當映襯她的白皙肌膚之外，更是完美襯托出呼之欲出的豐滿半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲▼蔡瑞雪身材好到羨煞女粉絲！（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



目光往下看，不難發現蔡瑞雪的腹肌練得相當結實，隱約能見馬甲線，下半身搭配三角泳褲，側邊的綁帶設計顯得格外性感。在泳池邊拍下許多倩影的她，纖細的雙腿線條更是令人難以挪開目光。

▲蔡瑞雪到桃園的度假酒店散心。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



而之所以能練出川字腹肌，蔡瑞雪曾透露，「其實就是持之以恆的，每天仰臥起坐至少100個，有時候邊看劇一邊做，一下就200、300下了，然後平常也要多做有氧減脂」，她當時還傳授私人秘密武器，那就是「不管何時都縮小腹」，但也提醒網友還是要評估自身狀況，切勿受傷。