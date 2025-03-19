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禾浩辰領軍遊高雄「楊千霈外向幫破冰」！　見沈春華私下面超驚訝

記者孟育民／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播人氣實境綜藝《花甲少年趣旅行10》最新嘉賓由「在地人」禾浩辰率領沈春華、黃仲崑與楊千霈，四人一起探索高雄美景。這是禾浩辰第二次登上《花甲》，竟和第一次參與實境節目的資深主播沈春華結伴同遊，他坦言這次的旅伴組合超驚喜：「一開始很好奇這次的旅行是否會順利，因為我安排的行程比較outdoor（戶外），不確定花甲們是否能夠接受。」不過讓他感動的是，不僅沒有遇到阻力，所有旅伴的參與度都超高，讓他直呼：「完全出乎意料！」

▲▼禾浩辰率領沈春華、黃仲崑與楊千霈探索高雄。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲眾人相處完全沒隔閡。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

這次的旅程地點來到禾浩辰的故鄉高雄，在接受MyVideo專訪時透露，最讓他印象深刻的就是滑水挑戰，「滑水其實是一個蠻高難度的運動，沒想到大家第一次體驗就很上手，真的很厲害！」其中，沈春華主播讓他超驚訝，笑說：「她的學習慾望真的很強，如果再多待幾天，她說不定會變成滑水高手！」禾浩辰笑言，這趟旅程不僅是沈春華的新發現之旅，也讓大家見證她勇於挑戰的精神。

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▲▼禾浩辰率領沈春華、黃仲崑與楊千霈探索高雄。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

提到對旅伴的印象，禾浩辰表示，一開始擔心會有代溝，沒想到相處起來完全不像不同世代，反而像同學、朋友一起出遊，「我們吃飯聊天、挑戰新事物的時候，完全沒有距離感，結果到最後，我反而覺得自己比較像老靈魂派的，花甲們看起來都比我還年輕、熱血！」

他特別感謝楊千霈的「E人性格」，形容她是旅程中的氣氛擔當，「千霈真的很活潑外向，幫助大家破冰，讓我們很快就融入旅程，這趟旅遊真的非常歡樂！」

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關鍵字

花甲少年趣旅行, 禾浩辰, 沈春華, 黃仲崑, 楊千霈

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