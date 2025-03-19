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《角頭》林真亦爆「秘婚多年」！同居黑帽男…恩愛餵食互動全被拍到了

女神有伴1／《角頭》女神林真亦死會！抱毛孩跟帽子男上演甜蜜餵食

▲林真亦抱著狗狗跟帽子男在餐廳浪漫約會。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

女神林真亦以《角頭2》的美娜一角打出知名度，近來也積極經營Youtube頻道外出海釣，吸引大批粉絲觀看。時報周刊CTWANT接獲爆料，指笑容甜美的林真亦其實早已秘婚多年，晉升幸福人妻，已婚消息在朋友之間也早就不是秘密，本刊也直擊她與一名帽子男甜蜜用餐，兩人也返回同一住處，雖不知是否是夫妻關係，有另一半的事情所言不假。

女神有伴1／《角頭》女神林真亦死會！抱毛孩跟帽子男上演甜蜜餵食

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▲林真亦跟帽子男互動自然甜蜜。（圖／本刊攝影組）

女神有伴1／《角頭》女神林真亦死會！抱毛孩跟帽子男上演甜蜜餵食

▲帽子男佯裝要餵食林真亦，接著又惡作劇收回筷子自己吃，頗懂生活情趣。（圖／本刊攝影組）

本刊先前捕捉到林真亦推著小推車，帶著愛犬出門，散步到附近的停車場，將推車放進車子後，抱著愛犬到一家咖啡廳，與櫃檯人員聊了一會兒，露出親切笑容與店員互動後，走到角落位置坐下。過沒多久只見一名帽子男騎著機車來赴約，等候店員送餐時，林真亦拿著手機給對方看，兩人邊吃邊聊，互動充滿生活感。

女神有伴1／《角頭》女神林真亦死會！抱毛孩跟帽子男上演甜蜜餵食

▲林真亦吃完晚餐後走出餐廳，步行回家。（圖／本刊攝影組）

女神有伴1／《角頭》女神林真亦死會！抱毛孩跟帽子男上演甜蜜餵食

▲帽子男結束採購行程後也回到林真亦家中。（圖／本刊攝影組）

只見用餐中間，林真亦幫男方抽了衛生紙，帽子男則夾了一塊肉送往林真亦嘴邊，準備上演甜蜜餵食，沒想到下一秒男方又突然收回筷子，並快速送入自己嘴中咀嚼吞嚥，臉上還露出略帶得意的笑容，兩人互動彷彿小情侶般的惡作劇，大方閃光。互動中可以看出彼此頗有生活情調，感情十分甜蜜。

女神有伴1／《角頭》女神林真亦死會！抱毛孩跟帽子男上演甜蜜餵食

▲林真亦長相甜美身材姣好圈粉無數。（圖／翻攝自林真亦臉書）

只是沒想到這浪漫的晚餐約會，只有20分鐘便結束。小倆口吃飽後起身到櫃檯結帳，男生付錢時，林真亦抱著狗先一步走出門口，直接往住處方向走去。而帽子男結帳完出來後，則是騎著機車到五金行購買材料，接著回到林真亦住處停車，熟門熟路地走進同一處公寓。該名男子，看來正是傳說中林真亦的另一半。

對於與林真亦是否已婚？一同用餐返家的男子是否為她的老公？經紀人在截稿前並未聯繫上她本人，暫時沒辦法取得任何回應。

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