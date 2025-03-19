ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王心凌相隔13年合體言承旭！　甜喊「再給我一次機會好嗎」

圖文／鏡週刊

言承旭日前返台為老大哥李㼈擔任製片的電影《突破三千米的泳氣》客串，拍完後又飛離台灣繼續工作，包括與王心凌重拾13年前合拍茶飲廣告的緣分，再度合體拍攝同款產品新廣告，言承旭在廣告中向王心凌喊話：「再給我一次機會好嗎！」廣告拍得像偶像劇，兩人不愧是偶像劇年代的男神女神。

【獨家】【浪姐披哥合體】睽違13年合作　王心凌合體言承旭拍廣告

▲拍完一個鏡頭後，兩人在監視器前看回放，看來很滿意自己的演出。（圖／讀者提供／鏡週刊）

行程滿滿的言承旭，上個月底在台灣拍攝電影《突破三千米的泳氣》，隔了5天他又出現在上海，3月1、2日連續兩天，與王心凌在上海合拍廣告，前面都是拍兩人單獨鏡頭，下午才開始拍合體戲分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再次合體　偶像劇氛圍

據現場探班的粉絲透露，言承旭這場戲是先坐著不動，然後突然著急地站起來奔跑，連續拍了5、6次都沒過，但大太陽下兩人還是很認真地調整細節，最後也順利殺青。只見王心凌收工後，就驅車直奔機場回台灣。

【獨家】【浪姐披哥合體】睽違13年合作　王心凌合體言承旭拍廣告

▲言承旭（左）與王心凌（右）在上海合體拍茶飲廣告，現場工作氣氛絕佳，王心凌笑得很開心。（圖／讀者提供／鏡週刊）

言承旭與王心凌可說是千禧年代台灣偶像劇黃金10年的代表性人物，言承旭的《流星花園》紅遍亞洲，王心凌的《天國的嫁衣》《微笑Pasta》《桃花小妹》都是代表作，因此兩人合作的這支廣告也充滿偶像劇氛圍。粉絲還透露，兩人之前拍攝的單人鏡頭，言承旭有「再給我一次機會好嗎」的台詞，王心凌也有生氣地對言承旭大喊「你根本就不懂我」的回應，狗血感滿滿，很有當年偶像劇的影子，演技上也自然難不倒他們，很有效率一次就OK。

【獨家】【浪姐披哥合體】睽違13年合作　王心凌合體言承旭拍廣告

▲自從2022年《浪姐3》一戰翻身，王心凌展開世界巡演，目前至少要唱70場。（圖／翻攝自王心凌IG／鏡週刊）

哥哥姐姐　綜藝漲人氣

這支廣告其實算是2.0版本，早在2012年，兩人就已拍過同產品的廣告，當年兩人配合產品屬性，在廣告中呈現清新甜蜜的互動，13年後大家都成熟了，也都邁進40歲的熟齡，但凍齡效果超強的他們，還是很有年輕人的CP感，廣告主題也依然延續「清新淡雅」與「甜蜜浪漫」風格，難怪有粉絲不禁好奇「廣告是否1.0版本的續集或升級版」？

【獨家】【浪姐披哥合體】睽違13年合作　王心凌合體言承旭拍廣告

▲經過《披荊斬棘的哥哥1》訓練，現在的言承旭上綜藝，質與量都有明顯提升，不像以往那樣社恐。（圖／翻攝自言承旭工作室微博／鏡週刊）

雖然有一段期間，言承旭與王心凌的聲勢有滑落過，但兩人相隔一年靠著同樣來自湖南衛視的姐妹節目《披荊斬棘的哥哥1》與《乘風破浪的姐姐3》人氣暴漲，尤其王心凌創造現象級的反彈，開啟了世界巡演，商務商演也排滿滿；言承旭戲劇綜藝兩手抓，很多粉絲沒想到，過往社恐又害羞的言承旭現在上綜藝還滿有哏的，從此對他另眼相看。

【獨家】【浪姐披哥合體】睽違13年合作　王心凌合體言承旭拍廣告

▲昔日在《天國的嫁衣》組CP，明道（左）與王心凌（右）仍保持好交情，明道還在王心凌演唱會上開金口。（圖／翻攝自明道微博／鏡週刊）

【更多鏡週刊報導】

【浪姐披哥合體】上陸綜表演翻車　女星手握逆襲劇本「出片又開演唱會」

【獨家】【影帝尬戲迸火光】台版《藍調時光》大復活　阮經天許願成真飆戲仔仔

【獨家】【悶聲悄悄來】大陸發展遭酸爆　吳慷仁惦惦回台灣接戲

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

藝聲演唱會謝SJ成員「漏掉圭賢」　他衝後台算帳：我沒卸妝就趕來！

推薦閱讀

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

錢錢吸收變差「6天後確診胃癌」　米可白崩潰：剩不到幾個月能活

錢錢吸收變差「6天後確診胃癌」　米可白崩潰：剩不到幾個月能活

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

視后胡杏兒老公「夜店摟妹」親密照流出！　曾遭諷：世紀軟飯王

視后胡杏兒老公「夜店摟妹」親密照流出！　曾遭諷：世紀軟飯王

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

Everglow王怡人認了「出道6年0收入」！　吐心聲：不想放棄這職業

Everglow王怡人認了「出道6年0收入」！　吐心聲：不想放棄這職業

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

錢錢吸收變差「6天後確診胃癌」　米可白崩潰：剩不到幾個月能活

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

視后胡杏兒老公「夜店摟妹」親密照流出！　曾遭諷：世紀軟飯王

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王心凌, 言承旭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／3月19日星座運勢　巨蟹「領悟自我價值」減少支出
  2. 《角頭》女神爆「秘婚多年」！同居黑帽男…恩愛餵食互動全被拍到了
  3. 金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來
  4. 王心凌相隔13年合體言承旭！　甜喊「再給我一次機會好嗎」
  5. 樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了
  6. 林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」
  7. 楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍
  8. 2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇
  9. 李多慧自曝「整型」！　甜笑喊變漂亮：第一次也是最後一次
  10. Everglow王怡人認了「出道6年0收入」！　吐心聲：不想放棄這職業

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366