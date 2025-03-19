王心凌相隔13年合體言承旭！　甜喊「再給我一次機會好嗎」

圖文／鏡週刊

言承旭日前返台為老大哥李㼈擔任製片的電影《突破三千米的泳氣》客串，拍完後又飛離台灣繼續工作，包括與王心凌重拾13年前合拍茶飲廣告的緣分，再度合體拍攝同款產品新廣告，言承旭在廣告中向王心凌喊話：「再給我一次機會好嗎！」廣告拍得像偶像劇，兩人不愧是偶像劇年代的男神女神。

▲拍完一個鏡頭後，兩人在監視器前看回放，看來很滿意自己的演出。（圖／讀者提供／鏡週刊）



行程滿滿的言承旭，上個月底在台灣拍攝電影《突破三千米的泳氣》，隔了5天他又出現在上海，3月1、2日連續兩天，與王心凌在上海合拍廣告，前面都是拍兩人單獨鏡頭，下午才開始拍合體戲分。

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再次合體 偶像劇氛圍

據現場探班的粉絲透露，言承旭這場戲是先坐著不動，然後突然著急地站起來奔跑，連續拍了5、6次都沒過，但大太陽下兩人還是很認真地調整細節，最後也順利殺青。只見王心凌收工後，就驅車直奔機場回台灣。

▲言承旭（左）與王心凌（右）在上海合體拍茶飲廣告，現場工作氣氛絕佳，王心凌笑得很開心。（圖／讀者提供／鏡週刊）



言承旭與王心凌可說是千禧年代台灣偶像劇黃金10年的代表性人物，言承旭的《流星花園》紅遍亞洲，王心凌的《天國的嫁衣》《微笑Pasta》《桃花小妹》都是代表作，因此兩人合作的這支廣告也充滿偶像劇氛圍。粉絲還透露，兩人之前拍攝的單人鏡頭，言承旭有「再給我一次機會好嗎」的台詞，王心凌也有生氣地對言承旭大喊「你根本就不懂我」的回應，狗血感滿滿，很有當年偶像劇的影子，演技上也自然難不倒他們，很有效率一次就OK。

▲自從2022年《浪姐3》一戰翻身，王心凌展開世界巡演，目前至少要唱70場。（圖／翻攝自王心凌IG／鏡週刊）



哥哥姐姐 綜藝漲人氣

這支廣告其實算是2.0版本，早在2012年，兩人就已拍過同產品的廣告，當年兩人配合產品屬性，在廣告中呈現清新甜蜜的互動，13年後大家都成熟了，也都邁進40歲的熟齡，但凍齡效果超強的他們，還是很有年輕人的CP感，廣告主題也依然延續「清新淡雅」與「甜蜜浪漫」風格，難怪有粉絲不禁好奇「廣告是否1.0版本的續集或升級版」？

▲經過《披荊斬棘的哥哥1》訓練，現在的言承旭上綜藝，質與量都有明顯提升，不像以往那樣社恐。（圖／翻攝自言承旭工作室微博／鏡週刊）

雖然有一段期間，言承旭與王心凌的聲勢有滑落過，但兩人相隔一年靠著同樣來自湖南衛視的姐妹節目《披荊斬棘的哥哥1》與《乘風破浪的姐姐3》人氣暴漲，尤其王心凌創造現象級的反彈，開啟了世界巡演，商務商演也排滿滿；言承旭戲劇綜藝兩手抓，很多粉絲沒想到，過往社恐又害羞的言承旭現在上綜藝還滿有哏的，從此對他另眼相看。

▲昔日在《天國的嫁衣》組CP，明道（左）與王心凌（右）仍保持好交情，明道還在王心凌演唱會上開金口。（圖／翻攝自明道微博／鏡週刊）

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