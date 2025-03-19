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金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

金秀賢因感情問題身陷最大危機，去年他因《淚之女王》來台時，機場有700位粉絲接機。

圖文／鏡週刊

韓星金秀賢與日前離世的金賽綸，有一段她還未成年時的戀情，而且隨著自家經紀公司的各種聲明提油救火，事件愈燒愈烈，也讓找他代言的台灣統一超商受到波及；據悉，金秀賢極大可能無法來台出席櫻花季，也傳他將面臨至少新台幣3,000萬元的違約賠償。

出事之前，台灣的7-ELEVEN即跨海與金秀賢方談合作案，從3月19日起推出一系列以金秀賢為主題的鮮食、咖啡商品，並以代言搭配演出的方式洽談為一個合作方案，原本計畫除了他的肖像出現在全台超商店頭，也將在高雄櫻花季3月30日晚上九點擔任壓軸，個人演出40分鐘，全方位攻占台灣市場。

金秀賢原本受邀參加高雄櫻花季，預定於活動第三天登場，帶來40分鐘演出。（翻攝自櫻花季官網）

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▲金秀賢原本受邀參加高雄櫻花季，預定於活動第三天登場，帶來40分鐘演出。（翻攝自櫻花季官網）

據了解，金秀賢所屬經紀公司從一開始否認到底的強硬態度，到現在希望能與金賽綸家人見面談和，在網路上都掀起論戰；至本刊截稿為止，19日的「金秀賢主題商品」有了變數，據悉他的肖像不會進到7-ELEVEN；至於談好的代言，以及完成的代言商品將如何處理？目前仍在研議之中。

高雄櫻花季去年首屆舉辦即吸引逾6萬名歌迷進場，今年祭出金秀賢、倖田來未等台日韓港巨星陣容。（翻攝自賴瑞隆立委臉書）

▲高雄櫻花季去年首屆舉辦即吸引逾6萬名歌迷進場，今年祭出金秀賢、倖田來未等台日韓港巨星陣容。（翻攝自賴瑞隆立委臉書）

據了解，金秀賢早早就在韓國完成商品肖像的拍攝，至於來台演出的櫻花季，目前仍處於未定數，沒人敢妄下決定。之前有傳照常，但本刊接獲消息人士透露，金秀賢來台的機率極低，抱著寧可違約不來台灣，也不要如期來台被丟雞蛋洗臉，在眾多考量下，金秀賢幾無可能到高雄，而主辦方也開始尋找備案，斟酌由同一咖位的人選來取代金秀賢。

金秀賢與「7-ELEVEN高雄櫻花季」聯名活動預計於本月19日推出，金秀賢已提前完成廣告拍攝等進度。（7-ELEVEN提供）

▲金秀賢與「7-ELEVEN高雄櫻花季」聯名活動預計於本月19日推出，金秀賢已提前完成廣告拍攝等進度。（7-ELEVEN提供）

外傳金秀賢原本此次來台演出，光見面會的酬勞，大約是40萬美元（約新台幣1,317萬元），而且是第一次在櫻花季與歌迷相見，讓他相當期待，只是在出發前就因金賽綸事件讓一切都變了調。至於違約金部分，據傳是兩倍起跳，因此，金秀賢可能遭統一超商求償近新台幣3千萬元。

7-ELEVEN將推出金秀賢聯名活動，日前搶先曝光印有他肖像的周邊商品。（7-ELEVEN提供）

▲7-ELEVEN將推出金秀賢聯名活動，日前搶先曝光印有他肖像的周邊商品。（7-ELEVEN提供）

至於網路上也已經出現「聯名取消」的風聲，只是一切不到最後關頭，依然無法說死，由於金秀賢的所有代言已掉了一半，後續風向如何演變都會影響決策。


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