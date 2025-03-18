Everglow王怡人認了「出道6年0收入」！　吐心聲：不想放棄這職業

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團Everglow成員王怡人來自大陸，2019年跟5位南韓籍練習生一起出道，因先前曾參加選秀節目《PRODUCE 48》，在中韓兩地都頗有人氣。近日，她透過粉絲互動聊天平台，吐露了出道6年以來沒有任何收入的事實，讓不少網友十分震驚，但也有人指出，在KPOP圈除非是一線團體，否則本就難以回本、甚至獲利。

▲王怡人透露出道6年以來0收入。（圖／翻攝自王怡人IG）

有網友在南韓論壇上曬出王怡人透過粉絲付費軟體回覆的訊息，截圖中可以看到她表示「很喜歡舞台，零收入，但是又不想放棄這份職業」，接著透露「我們還沒有結算過，一次都沒有，巡演是我們想給粉絲看舞台，努力在準備的，但是一直都很抱歉，沒有新歌、舞台可以展現給大家」，有粉絲表達驚訝後，她再次強調「出道到現在，一次都沒有，0工資打工人阿哈哈哈哈」，但仍不忘安慰粉絲。

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▲王怡人安慰粉絲。（圖／翻攝自王怡人IG）

南韓網友紛紛驚訝表示「樂華不是有雄厚資本的中國公司嗎？」、「成員們都很有才華，好可惜」、「連Everglow這程度都沒結算...」、「沒有收益到底怎麼活？會給零用錢嗎？」、「我記得她們在海外很活躍欸，怎麼會這樣」、「太誇張了」。