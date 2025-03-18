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翻譯家寧聲明「話中話」！　Cheap貼心列5重點：都是they的錯

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber家寧18日透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，也並不清楚實際收益，甚至多年來未曾參與公司經營，大動作切割媽媽，作法讓不少網友直呼不意外。相當關心時事的百萬網紅Cheap 18日也在臉書分享看完家寧聲明的心得，還給出了幽默的翻譯版本，列出5大重點。

▲家寧發聲明與母親切割。（圖／翻攝自家寧IG）

▲家寧發聲明與母親切割。（圖／翻攝自家寧IG）

Cheap 18日在臉書以「家寧誠懇の（的）道歉聲明」為題，寫下對家寧聲明的理解，「頻道是我和Andy老師一起創的，但為了專心創作，決定找專業的曾淑惠女士來管錢 (對啦～那是我媽) 然後我媽不小心變成了董事長，反正我跟Andy都是領薪水的社畜」，雖然媽媽是董事長，但強調自己與Andy一樣，對公司的財務狀況一無所知，試圖製造與Andy同一陣線的情況。

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家寧還提到自己也試著要查帳卻無果，Cheap幽默解讀家寧的話中話：「我完全理解他（Andy）！我也支持公平分配！」接著寫下「對了，我現在是公司的監察人，雖然監視力度跟監視器貼膠帶差不多，既然這件事搞到全網關注，我決定和律師一起來研究財務問題，當然，這個過程可能會花很長、很長、很長……的時間，希望大家耐心等待～」。

▲Cheap幫家寧解讀聲明。（圖／翻攝自Cheap臉書）

▲Cheap幫家寧解讀聲明。（圖／翻攝自Cheap臉書）

最後，Cheap幫家寧列了5大重點，分別是「不是我的錯，是they的錯」、「我啥都不知道」、「我真的很痛苦」、「我要重新開始了」、「到時候清算時，我也有一份喔」。

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