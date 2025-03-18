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呱吉解散《上班不要看》！網紅曝「走鐘獎」找嘸人接手恐停辦

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▲呱吉宣布成軍9年的《上班不要看》正式解散。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

吉所主創的YouTube頻道《上班不要看》創立9年，成為網紅招牌節目之一，日前宣佈解散，據悉，由呱吉主辦的「走鐘獎」也將停辦。

《上班不要看》因漸顯疲態，加上核心成員出走，導致解散，呱吉發文表示，很多系列性作品我們都不再做了，可能是觀看數下滑，觀眾不愛看了，也可能是開創這個系列作品的老成員離開，為了尊重他的創意，我們就將它封印在每個人的回憶裡。」

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而由《上班不要看》發起的走鐘獎，已經走過第六屆，雖然在2023年組成走鐘獎執行委員會，納入各界網紅，不再由呱吉團隊獨自決策，但還是由呱吉號召，隨著《上班不要看》解散，傳出今年可能也會停辦。畢竟《走鐘獎》募資困難，去年門票由免費改為收費，也擴大納入星馬創作者參加，但還是止不住頹勢，直播人數較前年直接砍半。

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▲走鐘獎隨著《上班不要看》解散，也有停辦可能。（翻攝自呱吉臉書）

相關網紅向本刊表示，雖然眾人都還是希望能夠繼續舉辦，但少了帶頭的人，尤其呱吉最有號召力，習慣個體作業的網紅們無以為繼，還得扛下募款重責，找不到領頭羊，今年的典禮恐怕難產。至於走鐘獎的未來，本刊去信向呱吉查證，目前尚未收到回應。


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