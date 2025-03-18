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Tizzy Bac 要發片了！　先打預防針：可能讓人覺得沒那麼親切

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac接連為兩大影集《死了一個娛樂女記者之後》與《童話故事下集》量身打造主題曲，分別推出單曲〈失去做夢能力的人們〉與浪漫曲風的〈愛的多重宇宙〉，如今也宣布將發行新專輯《說出我的名字》的好消息。

▲▼ Tizzy Bc將推出新專輯 。（圖／相信音樂提供）

▲ Tizzy Bc將推出新專輯。（圖／相信音樂提供）

成軍26年，Tizzy Bac是無數樂迷心中無可取代的音樂標竿，這次發片的前導預告呈現出與以往截然不同的美式硬派風格，透過音樂營造出強烈的戲劇張力。Tizzy Bac在創作初期就確立了專輯的視覺概念，希望音樂能與影像相輔相成，儘管音樂風格偏向英式搖滾，視覺則轉向較冷硬的美劇氛圍，展現出更具衝擊力的影像風格。前導預告不僅象徵專輯的開端，也奠定了專輯的核心風格，無論是畫面還是色調，都與Tizzy Bac過去的作品截然不同。

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Tizzy Bac笑說：「或許這次的風格會讓人覺得沒那麼親切，但這正是我們期待的挑戰與突破，期望不要走安全路線。」惠婷更幽默補充：「親切一直都不是我們的路線。」

▲▼ Tizzy Bc將推出新專輯 。（圖／相信音樂提供）

▲ Tizzy Bc新專輯前導預告宛如美劇風格。（圖／相信音樂提供）

他們這次與影像團隊討論視覺方向時，就與導演大聊經典影集，像是《絕命毒師》、《六呎風雲》、《美國恐怖故事》等經典美劇，甚至希望帶有病院感的氛圍。當前導預告完成時，他們第一個感覺就是：「這簡直就是美劇的片頭！」

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