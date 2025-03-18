小孟老師／3月18日星座運勢　金牛座嘴要甜

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：做事活力增加
感情：用心安排貼心
財運：避免盲目投資
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：對人和善熱情
感情：細節關心體貼
財運：固定存款習慣
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：計劃細節詳細
感情：溫馨體貼入微
財運：零售小賺利潤
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：雙魚
【土象星座】
工作：突破事業發展
感情：得到伴侶照顧
財運：基金賺被動財
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：射手
工作：工作進程穩定
感情：多點甜言蜜語
財運：投資地產賺租
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：職場人氣增加
感情：細節暖人心房
財運：實體店面收租
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：處女
【水象星座】
工作：放鬆緩解壓力
感情：真摯相待珍惜
財運：銷售保險賺傭
幸運色：海洋藍
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：心緒平靜穩定
感情：貼心入微溫馨
財運：網路賺遊戲幣
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：射手
工作：真誠尋求和解
感情：小小甜蜜細節
財運：建立良好信用
幸運色：海洋藍
貴人：雙子
小人：處女
【火象星座】
工作：不錯創意想法
感情：誓言永恆珍惜
財運：開課教學兼差
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：工作很有計劃
感情：細心溫暖心房
財運：兼差打理空屋
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：做事拿捏分寸
感情：細心呵護溫馨
財運：線上補習賺錢
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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