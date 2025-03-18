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小孟老師／3月18日星座運勢　金牛座嘴要甜

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：做事活力增加

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感情：用心安排貼心

財運：避免盲目投資

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：天蠍

雙子座

工作：對人和善熱情

感情：細節關心體貼

財運：固定存款習慣

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：雙子

天秤座

工作：計劃細節詳細

感情：溫馨體貼入微

財運：零售小賺利潤

幸運色：橙色

貴人：射手

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：突破事業發展

感情：得到伴侶照顧

財運：基金賺被動財

幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：射手

金牛座

工作：工作進程穩定

感情：多點甜言蜜語

財運：投資地產賺租

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

處女座

工作：職場人氣增加

感情：細節暖人心房

財運：實體店面收租

幸運色：橙色

貴人：射手

小人：處女

【水象星座】

巨蟹座

工作：放鬆緩解壓力

感情：真摯相待珍惜

財運：銷售保險賺傭

幸運色：海洋藍

貴人：雙子

小人：水瓶

天蠍座

工作：心緒平靜穩定

感情：貼心入微溫馨

財運：網路賺遊戲幣

幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：射手

雙魚座

工作：真誠尋求和解

感情：小小甜蜜細節

財運：建立良好信用

幸運色：海洋藍

貴人：雙子

小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：不錯創意想法

感情：誓言永恆珍惜

財運：開課教學兼差

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：巨蟹

獅子座

工作：工作很有計劃

感情：細心溫暖心房

財運：兼差打理空屋

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：雙子

射手座

工作：做事拿捏分寸

感情：細心呵護溫馨

財運：線上補習賺錢

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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