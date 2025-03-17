金秀賢公司陰險手段曝！遭控「賣假消息給D社」：利用徐睿知　關鍵證詞出現

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢連日遭到《橫豎研究所》爆料，17日最新直播裡扯出案外案，女星徐睿知曾是公司GOLDMEDALIST旗下藝人，過去爆出情勒前男友金正賢，流出兩人對話的媒體為《Dispatch》，怎料，這段過去重新被搬上檯面，一位離職員工爆料「GOLDMEDALIST當時賣假消息給D社」，徐睿知深深相信著金秀賢，最後心冷解約。

▲▼《橫豎研究所》收到匿名爆料，金秀賢公司遭控賣假消息給D社，當年利用了徐睿知。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



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《橫豎研究所》收到一位GOLDMEDALIST離職員工的爆料，字句裡寫著「金秀賢與表哥李沙朗問題很多，卻利用了徐睿知，把她當作防禦牌，關於她的負面內容，其實有一部分是從公司內部外流出去的，GOLDMEDALIST為了掩蓋自己的問題，刻意提供給《Dispatch》關於徐睿知假的情報，甚至為了說謊付錢給別人，例如，徐睿知霸凌工作人員的事就是假的。」且指使這些事情的人就是金秀賢的表哥李沙朗。

▲▼該爆料出現關鍵證詞「請金賽綸家屬找出粉紅色封面日記」，裡面會記載金秀賢與金賽綸的關係。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



該名離職員工的文字裡說出關鍵證詞「我想跟金賽綸的家屬說，請你們去找找金賽綸的粉紅色封面日記，裡面就會知道金賽綸跟金秀賢之間到底發生了什麼事，也更能知道真相。」

《橫豎研究所》強調「金賽綸的粉紅色封面日記」，只有家屬與《橫豎研究所》知曉，但該名離職員工卻清楚點出日記封面顏色，使得這則留言可信度增加，而該留言指控公司GOLDMEDALIST操控輿論，也讓韓網看得毛骨悚然。