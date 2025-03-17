耶魯精神醫學教授評金賽綸事件！嘆「有如魷魚遊戲」：把她逼到懸崖邊

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生離世，享年僅24歲，讓許多人感到痛心不捨，曾登上綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》的耶魯大學韓籍精神醫學教授羅鐘浩（나종호，音譯），在近期發表評論，感嘆整個南韓社會有如大型的魷魚遊戲，直言認為金賽綸的離世是「被逼到懸崖邊的死亡」。

▲金賽綸2月輕生離世。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）



近期韓星離世的噩耗不斷，繼金賽綸之後，日前歌手輝晟也被發現在家中身亡，讓羅鐘浩有感而發。綜合韓媒報導，他日前發文坦言很喜歡聽輝晟的音樂，在得知噩耗後相當不捨：「雖然確切死因尚未公開，但因為濫用藥品是我最關心的研究領域，所以更感到痛心。」疑似是指輝晟過去飽受過度使用「牛奶針」（異丙酚）困擾一事，他也認為南韓缺少治療藥物濫用的設施：「只有將懲罰與治療結合，才能看到有意義的改變。」

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▲輝星日前被發現在家中身亡。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）



談起金賽綸的離世，羅鐘浩則不捨她在酒駕自撞後，長期飽受大量惡意評論攻擊，「我有一種強烈的感覺，她的死是被逼到懸崖邊的死亡」。他直言南韓社會就向大型魷魚遊戲：「拋下那些失敗或犯錯的人後，假裝甚麼都沒發生過。」也感嘆：「我們還要失去多少生命才能停止破壞性的羞辱呢？」

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