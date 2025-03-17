快訊／金賽綸家屬出面！指控金秀賢說謊：威脅賽綸不准再上傳照片

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生，她生前遭到金秀賢公司逼債7億，走投無路之下，她傳了訊息給金秀賢本人，但遭到忽略，因此才在IG上傳合照。家屬17日下午1點委託律師出面，再次指控金秀賢公司說謊，明明寄了第二次存證信函給女兒，還威脅金賽綸不准再上傳照片，卻對外表示「7億已經變成壞帳」。

▲金賽綸家屬委任律師。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

金賽綸父母17日並未出現，他們透過律師出面提告，主要為2項訴求，首先向YTR李鎮浩提告，接著是對金秀賢喊話：「希望他承認有交往，還有公司聲明在說謊。」家屬透露，金賽綸的求救簡訊確實是傳給金秀賢本人，他在收到簡訊後馬上轉傳給公司GOLDMEDALIST，公司聲稱「沒有逼債」。

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但其實，公司GOLDMEDALIST後來傳了第二次存證信函給金賽綸，並強調「在期限內還債7億，不准再聯絡公司的人，威脅金賽綸不准再上傳照片」。家屬強調公司聲稱「7億已經變成壞帳」，根本不符合事實。

該記者會一起出席的人還有「橫豎研究所」主播金世義，他強調「這只是第一次的提告」，要求網路獵巫者、YTR李鎮浩等人，「為何要欺壓無任何手無縛雞之力的金賽綸？」家屬近日在整理金賽綸的遺物，發現更多證據，「他們直到最後都還威脅著金賽綸，包含公司GOLDMEDALIST威脅她不准再聯絡！」