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籃籃新身份正式公開！告別樂天女孩「有點不習慣」　巫苡萱也同步官宣了

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿在17日正式揭曉了全新的應援團名稱「猴系因仔（Hou Xi YinZai）」，象徵著應援團將以更加凝聚力和活力的形象出現，為球迷帶來更多精彩的棒球現場體驗。隨著新名稱的公開，曾經是Rakuten Girls的籃籃和巫苡萱也將以全新身份登場，為球迷帶來不同的驚喜。

▲▼籃籃對於新身份分享期待心情。（圖／樂天桃猿提供）

▲籃籃、巫苡萱公開新身份。（圖／樂天桃猿提供）

告別女孩角色，籃籃將以「推進隊長」的職位繼續與大家並肩作戰。籃籃表示：「迎接新的身份象徵新階段的開始，一開始有些不習慣，但我正在慢慢調整心態和工作模式。」籃籃也透露將帶來各種新的企劃和活動，對於新職位做了哪些準備，她表示除了拍攝YouTube的企劃、流程和道具，還需要準備局間表演、局間活動的遊戲和跨領域的結合等。她開心地說：「十號隊友，今年一起全猿猛進吧！能做的事情比以前多了很多，非常期待今年開季！」

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▲▼籃籃對於新身份分享期待心情。（圖／樂天桃猿提供）

▲籃籃對於新身份分享期待心情。（圖／樂天桃猿提供）

巫苡萱也正式告別啦啦隊角色，轉型為球團MC。回顧過去9年的回憶，她說：「這9年來有太多美好的回憶，除了每次在球場上超越勝負的感動，還有到美國參與MLB大聯盟、小聯盟的台灣日應援，以及在日本各大球場的表演。」這些經歷對她而言是成長的過程，也是最珍貴的時光。

▲▼籃籃對於新身份分享期待心情。（圖／樂天桃猿提供）

▲巫苡萱告別啦啦隊身份。（圖／樂天桃猿提供）

對於新的MC身份，巫苡萱表示，最大的挑戰是咬字部分，「可愛ㄆㄧㄚˇ音」已成為她在綜藝節目中的特色，但轉型為MC後，她需要展現更多專業與氣場。她說：「每天強迫自己多閱讀，改進咬字和語氣，努力突破自己，讓主持風格更具魅力！」此外，巫苡萱也透露，將強化自己對棒球的知識，並提升外語能力，未來希望能加入英文訪談，為球迷帶來耳目一新的體驗，誓言成為「給大家猿氣滿滿的MC巫苡萱！」

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關鍵字

籃籃, 巫苡萱, 樂天女孩, 樂天桃猿

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