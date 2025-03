直擊／大巨蛋「2、5樓排字應援」太壯觀！泰妍驚呆了　空運紙花來台寵粉

記者吳睿慈/台北報導

精靈女王泰妍全新巡演《TAEYEON CONCERT – The TENSE》 來到臺北大巨蛋,她16日穿著一襲金黃色及膝裙裝,宛如女神般現身於舞台上,以歌曲〈Fabulous〉揭開序幕,相隔2年再帶著專場來台,她特地用中文打招呼「大家好,好久不見!」在唱完〈What Do I Call You 〉後,2樓與5樓出現超壯觀排字應援,她感動到不斷致謝,還不忘提醒公司:「這個現在應該有在拍吧!」

▲泰妍是第一位站上大巨蛋的海外歌手。(圖/讀者提供)



泰妍身為海外歌手第一人,首度站上臺北大巨蛋,歌單超級寵粉,首首都是經典,高音飆唱〈I〉、〈Letter To Myself〉,更是讓觀眾席嗨翻,她的身材雖嬌小,但爆發力十足,感性致謝歌迷把大巨蛋填滿:「我真的等今天等很久了,可以來到台灣跟大家見面,還有能在這麼大個場地,讓我可以在這裡唱歌給大家聽,你們還可以把這裡坐滿,非常謝謝你們!」

▲歌迷歡呼聲給力,泰妍直呼「沒辦法講任何的話」。(圖/讀者提供)



歌迷歡呼聲不斷,泰妍驚呼:「我被現在氣氛壓制住了,沒辦法講任何的話,每次讓我能來台灣開唱,是因為有你們等著我,想要跟你們說『謝謝你們一直等我、支持我』,我現在用眼睛一一望著你們。」主辦單位「遠雄創藝」空運韓國香水紙花來台,她也叮嚀:「在表演的時候應該就會傳達給大家喔!」

▲大巨蛋「2、5樓排字應援」太壯觀,連泰妍都狂讚並表示很感動。(圖/讀者提供)



在唱完〈What Do I Call You 〉後,台灣歌迷使出全力帶來驚喜應援,平台區舉著手幅「我總是會在這裡守護你的」,接著2、5樓排字應援「WE愛TY SINCE 4EVER」(我們永遠愛泰妍),泰妍驚喜表示「我很感動,太謝謝你們了,這個現在應該有人在拍吧」,台下有人大喊「姐姐我愛妳」,她也一一用中文回覆「謝謝」。