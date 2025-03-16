直擊／大巨蛋「2、5樓排字應援」太壯觀！泰妍驚呆了　空運紙花來台寵粉

記者吳睿慈／台北報導

精靈女王泰妍全新巡演《TAEYEON CONCERT – The TENSE》 來到臺北大巨蛋，她16日穿著一襲金黃色及膝裙裝，宛如女神般現身於舞台上，以歌曲〈Fabulous〉揭開序幕，相隔2年再帶著專場來台，她特地用中文打招呼「大家好，好久不見！」在唱完〈What Do I Call You 〉後，2樓與5樓出現超壯觀排字應援，她感動到不斷致謝，還不忘提醒公司：「這個現在應該有在拍吧！」

▲泰妍是第一位站上大巨蛋的海外歌手。（圖／讀者提供）



泰妍身為海外歌手第一人，首度站上臺北大巨蛋，歌單超級寵粉，首首都是經典，高音飆唱〈I〉、〈Letter To Myself〉，更是讓觀眾席嗨翻，她的身材雖嬌小，但爆發力十足，感性致謝歌迷把大巨蛋填滿：「我真的等今天等很久了，可以來到台灣跟大家見面，還有能在這麼大個場地，讓我可以在這裡唱歌給大家聽，你們還可以把這裡坐滿，非常謝謝你們！」

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▲歌迷歡呼聲給力，泰妍直呼「沒辦法講任何的話」。（圖／讀者提供）



歌迷歡呼聲不斷，泰妍驚呼：「我被現在氣氛壓制住了，沒辦法講任何的話，每次讓我能來台灣開唱，是因為有你們等著我，想要跟你們說『謝謝你們一直等我、支持我』，我現在用眼睛一一望著你們。」主辦單位「遠雄創藝」空運韓國香水紙花來台，她也叮嚀：「在表演的時候應該就會傳達給大家喔！」

▲大巨蛋「2、5樓排字應援」太壯觀，連泰妍都狂讚並表示很感動。（圖／讀者提供）



在唱完〈What Do I Call You 〉後，台灣歌迷使出全力帶來驚喜應援，平台區舉著手幅「我總是會在這裡守護你的」，接著2、5樓排字應援「WE愛TY SINCE 4EVER」（我們永遠愛泰妍），泰妍驚喜表示「我很感動，太謝謝你們了，這個現在應該有人在拍吧」，台下有人大喊「姐姐我愛妳」，她也一一用中文回覆「謝謝」。