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金秀賢12年前遭評「很會說謊的面相」！　片段被翻出韓網：朝聖算命師

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星金秀賢近期被捲入爆料風波，形象大傷，許多過去與他有關的節目、訪談片段，也一一被翻出檢視。南韓1位算命師12年前曾上節目分析金秀賢的面相，評價他有「很會說謊的面相」，近期該片段被挖出，也再度引發關注。

▲▼金秀賢面相。（圖／翻攝自Youtube／JTBC Entertainment）

▲南韓算命師12年前分析金秀賢的面相。（圖／翻攝自Youtube／JTBC Entertainment）

2012年1位南韓算命師受邀登上綜藝節目《神之一手》（신의 한 수），分析明星們的面相，在談到剛憑藉《擁抱太陽的月亮》爆紅的金秀賢時，他大讚對方有「濃密的一字眉」，象徵著富貴與長壽，也代表夫妻間的感情很好。他也透露金秀賢有著象徵富貴的嘴型，預言他將來會大紅大紫，受到許多人的喜愛。

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▲▼▲▼▲▼▲D社2張圖藏恐怖細節！金秀賢遭抓包「外流金賽綸表姐手機」廣發給韓國記者。（圖／翻攝自Dispatch、金秀賢IG）

▲算命師透露金秀賢有大富大貴的面相。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

此外，算命師分析金秀賢的顴骨，認為雖然看起來柔和卻有力地突出，象徵他有官運，建議他年紀稍長後可以嘗試踏入政壇。然而算命師也話鋒一轉，坦言金秀賢的面相中有個較為不好的地方，就是他的眼睛。算命師解釋，金秀賢的眼睛屬於「陰陽眼」，意即雙眼大小不一，象徵擅長說謊與詐欺，是需要小心與警戒的類型。近期該節目片段被翻出，網友紛紛留言「我是來朝聖的」、「我想去那個人（算命師）的店裡看看」、「哇……這是12年前的影片欸」。

外送用▲▼金秀賢再被撤1代言「門市陸續換海報」出事恐賠千萬美金。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）

▲金秀賢否認曾在金賽綸未成年時與她交往。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）

金秀賢近期遭爆料，曾在已故女星金賽綸未成年時與她交往，雖然他事後透過經紀公司澄清，強調2人交往時女方早已成年，不過卻仍遭不少人認為有疑點，對他的聲明不買帳，目前雙方各執一詞，引發輿論關注。

▼《神之一手》節目片段。（影／翻攝自Youtube／JTBC Entertainment）

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