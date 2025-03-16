薛凱琪演唱會泣不成聲！「哽咽拭淚」一度中斷…網心疼：想方大同了

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌手薛凱琪昨日（15）晚間在南寧登台開唱，一度在台上泣不成聲。她的好友方大同於2月21日病逝，死訊直到3月1日曝光，而她沉默8天才公開發文悼念，昨日演唱會正好唱的是方大同所作曲的歌，哭到不得不中斷。

▲薛凱琪南寧拚盤演唱會登台，唱到泣不成聲。（圖／翻攝自微博）

薛凱琪與張韶涵、張靚穎、范瑋琪等人參加拼盤場「潮流天后超級演唱會」，15日在南寧演出。她身穿純白上衣，唱了多首代表歌曲。而她演唱〈剩下的你聽懂我嗎〉時，一時情緒激動哽咽失聲，淚水滑落臉頰不斷拭淚，只好轉頭請音樂老師重來一次，當演唱方大同作曲的〈蘇州河〉時，唱到一半又哽咽，努力唱完歌曲。

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▲薛凱琪參加拼盤演唱會。（圖／翻攝自微博）

▲薛凱琪哽咽唱不出聲音。（圖／翻攝自微博）



由於薛凱琪日前發長文悼念方大同，文中提及即將舉辦的巡迴演唱會，引發部分網友質疑是在「藉機宣傳」。而她昨日演唱會泣不成聲，仍有網友批評「為啥要哭，觀眾是來聽歌聲的，不是泣不成聲」、「雖然悲傷，但是這是演唱會，而且哭了不是一場了，服了，控制不住就別唱這種類型的歌曲啊，不理解」。另一派網友心疼留言：「薛凱琪talking時間話都很難說完整，整場演出一直扶著旁邊的麥架支撐，但是還是努力以好的聲音狀態完成演出。求網友今天別再審判了放過她吧，她的狀態真的很需要關心和保護」、「狀態很差，很不對勁」、「想方大同了，看了好難受」、「我們也跟你一樣很想他」、「可以不帶逝者名字嗎？她平時也很感性，現在好朋友不在了，還是要盡力對工作負責。她的最近作品都是人生相遇相關，難免觸動」。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）