凱莉米洛開唱吸1.1萬人朝聖！尖叫聲掀翻巨蛋　狂飆中文喊：高雄

記者蕭采薇/高雄報導

天后再臨!靠著一曲《Can't Get You Out of My Head》紅遍全球排行、《Padam Padam》再次翻紅樂壇,不敗性感女神凱莉米洛(Kylie Minogue),帶著世界巡迴《Kylie Minogue: Tension Tour 2025》首度南下攻蛋,吸引超過1萬1千名粉絲瘋狂朝聖,一同見證女神降臨高雄巨蛋。

▲凱莉米洛「女神降臨」高雄開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

在開場電音節奏騷動暖身,配上鑽石般閃耀的雷射光狂掃下,凱莉米洛話題開唱,帶著新曲《Lights Camera Action》霸氣中文大喊「高雄!你們嗨嗎!」、「你們今晚有開心嗎?」、「Let’s Go 高雄!」全場瞬間情緒亢奮,高雄巨蛋化身前所未有的大型舞池。

寶刀未老維持巔峰狀態的凱莉米洛,誠意十足獻唱超過30首歌、超滿二小時高能量唱跳不間斷,熱烈不停的呼喊聲,幾乎要震破巨蛋屋頂,凱莉米洛驚訝說:「高雄,我知道你們會很棒,但沒有想到是這麼棒!」

整場演出祭出套套閃亮華麗戰服,大秀凍齡身材,唯美燈光設計搭與Live Band和來自世界各地的專業舞者,原汁原味完美呈現無差別的高規格演出,一首接一首代表作連發《In Your Eyes》、《Spinning Around》、《Can't Get You Out of My Head》、《Love at First Sight》等,又唱又跳展現完美唱功與優雅品味,讓大家沈浸在各時期經典的Kylie Minogue,今晚朝聖的萬名粉絲大呼過癮拍手叫好。

▲凱莉米洛寶刀未老,維持巔峰狀態,更誠意十足獻唱超過30首歌。(圖/Live Nation Taiwan提供)

《Kylie Minogue: Tension Tour 2025》的亞洲場次最終站選在高雄,同時也是Kylie Minogue首次南下獻唱,萬名樂迷千呼萬喚下以新曲《Lights Camera Action》一身大亮片銀色禮服,搭配鑽石icon雷射光高調呼應下,展現女王般超強氣勢開場,霸氣喊「高雄!你們今晚開心嗎?」

接連名曲連發《In Your Eyes》、酷勁前衛十足《Spinning Around》邀大家一起大合唱「你們也跟著我一起旋轉吧!」、舞者身著泡泡裝俏皮熱舞《Shocked》、紅色俐落褲裝,重返出道時的青春時光《The Loco-Motion》搭上五彩繽紛的LED視聽覺雙重享受,讓觀眾沉醉其中無法自拔,緊接著天后大展親民作風,走下台與粉絲貼近零距離互動。

▲凱莉米洛感性表示「高雄,我們愛你!」(圖/Live Nation Taiwan提供)

凱莉米洛興奮表示「謝謝你們,你們好美又好辣!」還加碼撩粉送玫瑰花甚至性感對粉絲清唱《Where the Wild Roses Grow》有趣互動逗得全場粉絲大樂!重返主舞台以黑白電影詭譎般登場,身穿酷勁皮衣剛柔並濟飆唱《Confide in Me》、臉紅心跳的《Slow》更是大秀模特兒走秀性感無極限。

終於響起萬眾期待的《Can't Get You Out of My Head》再掀起高潮,萬人一起「啦啦啦~」來到了演唱會後半段情歌代表《All the Lovers》萬人燈海應援與白色紙花漫天,凱莉米洛感性說:「高雄,我們愛你!」惹哭萬名鐵粉。

凱莉米洛甚至不捨得敲打地板說:「真的好謝謝你們,我好感激,你們有開心吧!你們真的有開心吧!」壓軸戴上帥氣墨鏡帶來生涯新巔峰《Padam Padam》徹底征服港都,最後在充滿著愛的包圍下《Love at First Sight》劃下美麗句點。