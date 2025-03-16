ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

凱莉米洛開唱吸1.1萬人朝聖！尖叫聲掀翻巨蛋　狂飆中文喊：高雄

記者蕭采薇／高雄報導

天后再臨！靠著一曲《Can't Get You Out of My Head》紅遍全球排行、《Padam Padam》再次翻紅樂壇，不敗性感女神凱莉米洛（Kylie Minogue），帶著世界巡迴《Kylie Minogue: Tension Tour 2025》首度南下攻蛋，吸引超過1萬1千名粉絲瘋狂朝聖，一同見證女神降臨高雄巨蛋。

▲凱莉米洛高雄演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲凱莉米洛「女神降臨」高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

在開場電音節奏騷動暖身，配上鑽石般閃耀的雷射光狂掃下，凱莉米洛話題開唱，帶著新曲《Lights Camera Action》霸氣中文大喊「高雄！你們嗨嗎！」、「你們今晚有開心嗎？」、「Let’s Go 高雄！」全場瞬間情緒亢奮，高雄巨蛋化身前所未有的大型舞池。

[廣告]請繼續往下閱讀...

寶刀未老維持巔峰狀態的凱莉米洛，誠意十足獻唱超過30首歌、超滿二小時高能量唱跳不間斷，熱烈不停的呼喊聲，幾乎要震破巨蛋屋頂，凱莉米洛驚訝說：「高雄，我知道你們會很棒，但沒有想到是這麼棒！」

整場演出祭出套套閃亮華麗戰服，大秀凍齡身材，唯美燈光設計搭與Live Band和來自世界各地的專業舞者，原汁原味完美呈現無差別的高規格演出，一首接一首代表作連發《In Your Eyes》、《Spinning Around》、《Can't Get You Out of My Head》、《Love at First Sight》等，又唱又跳展現完美唱功與優雅品味，讓大家沈浸在各時期經典的Kylie Minogue，今晚朝聖的萬名粉絲大呼過癮拍手叫好。

▲凱莉米洛高雄演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲凱莉米洛寶刀未老，維持巔峰狀態，更誠意十足獻唱超過30首歌。（圖／Live Nation Taiwan提供）

《Kylie Minogue: Tension Tour 2025》的亞洲場次最終站選在高雄，同時也是Kylie Minogue首次南下獻唱，萬名樂迷千呼萬喚下以新曲《Lights Camera Action》一身大亮片銀色禮服，搭配鑽石icon雷射光高調呼應下，展現女王般超強氣勢開場，霸氣喊「高雄！你們今晚開心嗎？」

接連名曲連發《In Your Eyes》、酷勁前衛十足《Spinning Around》邀大家一起大合唱「你們也跟著我一起旋轉吧！」、舞者身著泡泡裝俏皮熱舞《Shocked》、紅色俐落褲裝，重返出道時的青春時光《The Loco-Motion》搭上五彩繽紛的LED視聽覺雙重享受，讓觀眾沉醉其中無法自拔，緊接著天后大展親民作風，走下台與粉絲貼近零距離互動。

▲凱莉米洛高雄演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲凱莉米洛感性表示「高雄，我們愛你！」（圖／Live Nation Taiwan提供）

凱莉米洛興奮表示「謝謝你們，你們好美又好辣！」還加碼撩粉送玫瑰花甚至性感對粉絲清唱《Where the Wild Roses Grow》有趣互動逗得全場粉絲大樂！重返主舞台以黑白電影詭譎般登場，身穿酷勁皮衣剛柔並濟飆唱《Confide in Me》、臉紅心跳的《Slow》更是大秀模特兒走秀性感無極限。

終於響起萬眾期待的《Can't Get You Out of My Head》再掀起高潮，萬人一起「啦啦啦～」來到了演唱會後半段情歌代表《All the Lovers》萬人燈海應援與白色紙花漫天，凱莉米洛感性說：「高雄，我們愛你！」惹哭萬名鐵粉。

凱莉米洛甚至不捨得敲打地板說：「真的好謝謝你們，我好感激，你們有開心吧！你們真的有開心吧！」壓軸戴上帥氣墨鏡帶來生涯新巔峰《Padam Padam》徹底征服港都，最後在充滿著愛的包圍下《Love at First Sight》劃下美麗句點。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蔡康永首談大S離世「就像童話沒有下一頁」

推薦閱讀

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

白種元被刑事立案！「偷用中國產原料」觸法　親發聲明認錯致歉

白種元被刑事立案！「偷用中國產原料」觸法　親發聲明認錯致歉

Ryu小三扶正！　曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃：謝謝你陪我

Ryu小三扶正！　曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃：謝謝你陪我

金秀賢脫褲照全貌公開！金賽綸家屬批「打電話騷擾」：只要道歉

金秀賢脫褲照全貌公開！金賽綸家屬批「打電話騷擾」：只要道歉

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

目送愛女大S下葬安息「S媽痛心再發聲」！　網湧入打氣：要堅強

目送愛女大S下葬安息「S媽痛心再發聲」！　網湧入打氣：要堅強

代言人金秀賢形象暴跌！　日品牌「急推大谷翔平活動」救火

代言人金秀賢形象暴跌！　日品牌「急推大谷翔平活動」救火

AV美少女石川澪「原味內衣」競標飆破天價！達人驚呼：遠超我想像

AV美少女石川澪「原味內衣」競標飆破天價！達人驚呼：遠超我想像

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

白種元被刑事立案！「偷用中國產原料」觸法　親發聲明認錯致歉

Ryu小三扶正！　曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃：謝謝你陪我

金秀賢脫褲照全貌公開！金賽綸家屬批「打電話騷擾」：只要道歉

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

目送愛女大S下葬安息「S媽痛心再發聲」！　網湧入打氣：要堅強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 原班人馬！《辣媽辣妹2》睽違22年回歸　琳賽蘿涵辣度加倍
  2. AV美少女石川澪「原味內衣」競標飆破天價！達人驚呼：遠超我想像
  3. 金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場
  4. 家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名
  5. 代言人金秀賢形象暴跌！　日品牌「急推大谷翔平活動」救火
  6. YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案
  7. 目送愛女大S下葬安息「S媽痛心再發聲」！　網湧入打氣：要堅強
  8. Ryu小三扶正！　曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃：謝謝你陪我
  9. 白種元被刑事立案！「偷用中國產原料」觸法　親發聲明認錯致歉
  10. 張本渝「穩交小8歲混血男友」　4年只見一面：接吻、牽手都沒有

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366