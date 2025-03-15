家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber Andy指控家寧與家人奪走「眾量級」頻道經營權，家寧方沉默數日後在14日發布6點聲明反駁。不過，在家寧6點聲明發布不久，Andy再發片一一打臉，指出公司多年營利超過1億，但他卻只拿到695萬元等。對此，網紅律師巴毛再度於臉書評論此事，指出「我覺得聲明是律師寫的，但律師不敢掛名」。

▲家寧媽媽（張媽媽）的聲明引發討論。（圖／翻攝自家寧IG、群海臉書）

巴毛15日在臉書發表看完家寧媽媽聲明後的看法，列出四點解讀聲明中的「言外之意」，分別為「你還小，不會投資公司我拿了，但沒有要還你」、「你還小，錢我拿了，張媽媽先幫你存起來（跟存壓歲錢一樣那個存）」、「你還小，車子商標我先拿了」、「閉嘴，再吵我告你喔！￼我保留法律追訴權喔」。

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▲巴毛發表對張媽媽方聲明的看法。（圖／翻攝自巴毛臉書）

巴毛認為聲明應是張媽媽在律師協助下完成撰寫，但律師可能迫於輿論，或其他因素而不敢掛名，她直言「為什麼律師寫的，會跑出保留法律追訴權這種智障的東西？」，自己以前受聘時，也被老闆逼迫，稱只要客戶出錢，客戶要寫什麼就寫什麼，讓她無奈指出「基本上有的律師，就是客戶有出錢要加辣、加胡椒、加椰果、加珍珠、加奶蓋、加咖啡凍都可以」。