快訊／金秀賢想見金賽綸媽媽！　公司苦情發聲：請您與我們聯絡

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢連日遭到爆料，最新進度為，《橫豎研究所》14日放出最新貼臉照，但卻遭到網友質疑該照片應為2015年底拍攝，公司GOLDMEDALIST於15日再度出面，苦情喊話表示想要親自見金賽綸媽媽，「公司的經營團隊想要與母親您一起見面，充分地說明原委，不論是何時，請您與GOLDMEDALIST聯絡，謝謝。」

公司GOLDMEDALIST於15日再度出面，解釋《橫豎研究所》14日放出最新貼臉照為2019年12月14日所拍攝，照片涉及金秀賢私生活，卻遭到外流，請相關單位勿在傳播涉及個人隱私的照片，公司也看到了金賽綸母親的長文，直指母親所主張的內容與事實有出入，盼望進一步與金母見面，透過媒體喊話：「請您與GOLDMEDALIST聯絡，謝謝。」

GOLDMEDALIST於15日對外發聲全文：

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你好，這裡是GOLDMEDALIST。



針對3月14日在「橫豎研究所」（以下簡稱「橫豎」）YouTube 頻道上報導的內容，我們在此發表立場聲明。

橫豎公開的照片拍攝於2019年12月14日，這些照片涉及金秀賢先生與已故者的私生活，沒有任何理由應當被隨意公開，請停止散播個人私生活相關內容。



我們也再次確認了該日節目中公開的金賽綸女士母親的立場。自失去金賽綸後，她的母親經歷了難以言喻的痛苦，無論用任何言語都無法安慰她的傷痛。我們對已故者生前所經歷的痛苦深感悲痛以及遺憾。



此外，我們也深刻感到共鳴金母對於已故者媒體相關報導現況的指責，正如我們近期發表的聲明所述，金秀賢先生同樣因橫豎的報導而受到傷害。



然而，金賽綸母親主張的部分內容裡，與本公司所認知的事實有所不同，而我們同時也認為其中可能還無法得知的內容。在此情況下，若在公開場合爭論是非，對於試圖尋求一切可能方式來恢復已故者名譽的母親與已故者本人而言，恐怕不合適。因此，我們公司經營管理層希望能夠親自與母親見面，充分說明相關情況。不論何時，請聯繫我們GOLDMEDALIST辦公室聯繫，謝謝。