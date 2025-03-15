王菲愛女現蹤台灣！被告白「老婆」　甜寵回答：每月14日都是情人節

記者吳睿慈／綜合報導

天后王菲愛女竇靖童14日於Legacy TERA 開唱，出道8年來首次舉辦巡演，也是第一次在臺北舉辦專場，場上共帶來25首歌並以FULL BAND形式登場，從舞台到造型都為全場樂迷帶來驚喜，台下更有歌迷大喊「老婆」，令她當場害羞不已。

▲王菲愛女竇靖童現蹤台北開唱。（圖／如此製作Roots Production提供）



竇靖童14日首度在Legacy TERA舉辦生涯首次臺北專場，門票開賣便搶售一空，她感到興喜：「心裡覺得新鮮、興奮，但同時也很緊張。」趁著彩排及演出前的空檔，除了見幾個在臺北的好友們，她也吃了道地小吃及美食，笑說這是她舒壓的方式。

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巡演名為《狀況外》，她身穿藍色連身工裝，一登台即以歌曲〈Hello〉揭開序幕，並且在第一段落的演出即使用手鼓（Bongos)、特雷門琴（Theremin）、吉他作為元素加入演出，在演唱〈Wu〉時，她則加入中國大鼓作為前奏開端及間奏，讓觀眾驚豔不已。

▲王菲愛女竇靖童才華洋溢，打擊不同樂器帶來演出。（圖／如此製作Roots Production提供）



演出段落後，竇靖童與台下觀眾打招呼：「終於來台北開演出了，這是我第一次來台北演出，很開心在Legacy TERA跟大家一起，那我們就一起聽一聽音樂吧！」一席話讓台下觀眾歡呼鼓掌表示熱情，更有歌迷熱情尖叫道「老婆」、「情人節快樂」，她一頭霧水回答：「為什麼是情人節？」才發現原來是開唱當天3月14日正是白色情人節，開玩笑說：「每個月14號都是情人節？你說是就是！」

▲▼竇靖童被歌迷告白「老婆」，嘴甜回對方「只要是14號都是情人節」。（圖／如此製作Roots Production提供）



演唱會尾聲，她與觀眾大合照，分享心情：「希望大家今晚都玩得開心！大家開心嗎？」提到期待在不久的將來能再次帶著新作品及演唱會來到臺北。最後一首歌〈同一片天空下〉，觀眾更打開手機燈一起沈浸在夜晚的氣氛，最後竇靖童也向觀眾們說：「晚安。」為美好夜晚正式劃下句點。緊接著，竇靖童將帶著演唱會前往澳門、大馬等城市，也期待未來很快能回到臺北與大家見面。