《重症》男神低調來台！員工上班上一半：朱智勛出現在公司⋯　全場嚇歪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朱智勛近日低調現身信義區街頭，並與《異能》製作公司CEO沈世潤、《外傷重症中心》導演李度潤來到台北，目的為與文策院洽談合作，雙方簽署合作意向書（MOU），為推動更多台、韓交流影視作品。有趣的是，他結束文策院拜訪行程後，當晚被發現現身於信義區走動，並未刻意變裝，很快就吸引大批民眾上前合照搶拍，親切互動在網路上瘋傳。

▼▲朱智勛低調來台洽公。（圖／翻攝自文策院）



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朱智勛近日低調訪台，未來將與台灣影視圈密切合作，並現身於文策院辦公室，有趣的是，大批員工看到巨星現身，驚訝寫下「上班上到一半，朱智勛出現在公司，是合理的嗎」，引起陣陣驚呼聲，工作人員也貼出與他的合照，超萌身高差引發大批粉絲留言朝聖。

▲朱智勛此趟訪台還前往信義區放鬆，不少影迷捕獲並合照。（圖／翻攝自朱智勛IG）



不僅如此，朱智勛結束行程後，晚間前往信義區放鬆，再度被數位民眾捕獲，紛紛在網路上貼出「野生捕獲照」，只見他親切摟肩，露出帥氣笑容，不論是合照、自拍都來者不拒，圈粉行為引起熱烈討論，粉絲羨慕留言「我也想遇到」、「沒想到有一天會在信義區遇到朱智勛」。

朱智勛近來主演的《外傷重症中心》剛播完，日前登上談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》 被問及戲劇會有第二季嗎？他並未把話說死，正面表示「如果大家希望的話，是有可能的」，此話一出，令劇迷相當期待。