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泰妍出發來台！民眾機場巧遇嚇歪：是本人　臺北大巨蛋包柱迎接女王

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「精靈女王」泰妍（太妍，TAEYEON）即將在16日於臺北大巨蛋開唱，成為首位站上該場地的海外歌手，她15日上午從仁川機場出發，穿著一身淺色系裝扮，針織外套與牛仔褲，雖然只有畫著淡妝，仍氣場強大，就連路過的民眾發現她時，都驚呼「是泰妍」，光芒擋不住。

▲▼ 泰妍出發來台。（圖／翻攝自泰妍IG）

▲泰妍出發來台。（圖／翻攝自泰妍IG） 

泰妍帶著全新巡演《TAEYEON CONCERT - The TENSE》來到台灣，臺北大巨蛋是海外第一場，令全台歌迷都很期待，近來主辦單位「遠雄創藝」連忙趕工在場地外圍包柱、掛上橫幅，引發網路上粉絲熱烈討論，不少人爭相表示「要到現場朝聖」、「太猛了」。

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▲▼▲▼ 泰妍出發來台！民眾機場巧遇嚇歪：是本人　臺北大巨蛋包柱迎接女王。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲▼泰妍現身仁川機場時，巧遇民眾驚訝不已。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲▼泰妍現身仁川機場時，巧遇民眾驚訝不已。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

而她15日上午從仁川機場出發，身邊有數位保鏢、工作人員隨行，身穿輕便的淺色系裝扮，不時對鏡頭淺淺微笑、點頭致意，在入關時，她的明星光環擋不住，還引起路人驚呼「是泰妍」、「哇」，機場巧遇藝人的驚喜感意外被媒體拍下。而她出發來台前，也特地在IG上傳自拍照，與台灣粉絲跨海打招呼，預熱迎接演唱會。

泰妍臺北大巨蛋演唱會沿用韓國購票方式，先是開放6小時會員預購，隔天才第二階段開賣，女王威力驚人，當天售票平台湧入萬人搶購、上萬張門票秒殺，繼首爾場後再度創下完售成績。

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泰妍, 太妍, TAEYEON

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