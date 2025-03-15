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Andy 10年營利「全進家寧爸媽個人外幣帳戶」！阿滴試算繳稅真相：差1倍以上

記者潘慧中／綜合報導

眾量級家寧及其家人沉潛3天，14日發出6點聲明反駁，未料不只平息不了全網怒氣，Andy隔天凌晨還隨即上傳影片一一回擊，並爆料眾量級頻道被暫停營利前，營利都是進入家寧父母親的個人外幣帳戶，頓時掀起輿論。對此，阿滴15日親自發文解釋YT頻道收益的繳稅真相。

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy爆料眾量級頻道的營利都是進入家寧父母親的個人外幣帳戶。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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首先要了解的是，Adsense是一個由Google公司設置的廣告計劃，會員可以利用Youtube流量置入廣告服務，以賺取傭金。接著，Adsense收入「進公司」或「進個人」在稅額上會有極大差異。

阿滴舉例，一個台灣YouTube頻道10年累積了8億觀看，其Adsense總收入大約落在120至150萬美金，換算一年約400至500萬台幣。如果這筆收入進公司，公司繳的是「營業所得稅20%」，但可以扣除租金、設備、人事等成本，假設營運成本為50%，則應稅額為250萬，公司營所稅總共是50萬。

▲▼阿滴。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

▲阿滴解釋YT頻道收益的繳稅真相。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

相較之下，若這筆收入直接進個人帳戶，則適用台灣的綜合所得稅累進稅率，500萬的收入需按照不同級距繳稅，最終應繳稅額達117萬，比「進公司」高出超過一倍，這樣的差異讓許多創作者選擇以公司名義申報。

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲眾量級頻道就此成為粉絲心目中的回憶。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

但阿滴強調，若有人選擇不主動申報從海外進個人外幣帳戶的Adsense收入，那便涉及逃漏稅，「這個的罰則我記得是可以追溯好幾年，除了要補稅之外還會有額外的罰金。」因此，他提醒創作者應合法申報與繳稅，不要存有僥倖心理。

阿滴Threads全文：

YT知識補帖：Adsense收入「進公司」或「進個人」要繳的稅差很多。我們來假設一個位於台灣，10 年來創造了 8 億觀看的YouTube頻道，他的adsense總額大約會落在 120-150 萬美金，所以一年是 400-500 萬台幣。
1. 如果金流進公司，公司繳的是「營業所得稅 20%」，但公司可以扣除成本，所以實際應繳稅額取決於營運成本。
假設營運成本為 50% → 設備、租金、員工薪水、出國拍攝費等，共 250 萬
應稅額 → 500 萬 - 250 萬 = 250 萬
公司營所稅一共：250 萬 × 20% = 50 萬
2. 如果金流進個人，台灣的「綜合所得稅」採累進稅率，也就是收入越高，適用的稅率越高。
500 萬中的前 54 萬，稅率 5% → 2.7 萬
到 121 萬這段，稅率 12% → 8.04 萬
到 242 萬這段，稅率 20% → 24.2 萬
到 453 萬這段，稅率 30% → 63.3 萬
453 萬以上部分，稅率 40% → 18.8 萬
綜合所得稅一共：2.7 + 8.04 + 24.2 + 63.3 + 18.8 = 117 萬

這個量體的收入「進公司」應稅額 50 萬、「進個人」應稅額 117 萬，兩者差距一倍以上，一般人應該都會選擇把金流入公司節稅。除非，是選擇不主動申報從海外進個人外幣帳戶的adsense收入，那就是逃漏稅。這個的罰則我記得是可以追溯好幾年，除了要補稅之外還會有額外的罰金。所以奉勸創作者們都要看一下自己的adsense金流量體來算一下怎麼合法節稅、合法繳稅，不要抱持著僥倖的心態。

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Andy, 眾量級, 家寧, 阿滴

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