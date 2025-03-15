戚薇「內褲襪子不能一起洗」與老公起爭執！人妻女星：要信任洗衣機

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星戚薇於2014年與韓星李承鉉結婚，並從戲劇演出轉為綜藝咖，最近夫妻倆接下新節目《妻子的浪漫旅行》，分享夫妻相處生活，最新一集討論「內褲襪子不能一起洗」，其他嘉賓反應引發陸網討論。

▲戚薇與李承鉉結婚多年，最近一起上陸綜。（圖／翻攝自微博）

戚薇在與眾人聊天時說到，老公李承鉉會把襪子和內褲一起丟進洗衣機洗，夫妻倆曾因此起爭執，現場多對明星夫妻紛紛表示自己也會一起洗，老公現場調查，結果韓庚、盧靖姍夫婦，董力老婆阿諾，朱兆祥坦言會一起洗，現場8人就有5人是「一起洗」派。

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▲李承鉉現場問嘉賓，發現8人中有5人接受內褲襪子一起洗。（圖／翻攝自微博）

不過看在戚薇眼裡，她仍然直言自己受不了，「襪子就是襪子，內褲一定是分開！尤其對女生，我覺得就是精神上的（衝擊）」。盧靖姍表示自己洗的時候會加白醋，並回話說「你要對洗衣機有信任」。不過當聊到鞋子放洗衣機一事，韓庚夫婦則說受不了。

▲戚薇認為內褲襪子一定要分開洗。（圖／翻攝自微博）

▲盧靖姍勸「你要對洗衣機有信任」。（圖／翻攝自微博）



有網友認為「這個確實大多數人不能接受吧」、「應該沒人能接受」、「站戚薇」、「真的會有人一起洗嗎」、「這誰受得了啊，太不衛生了」。也有人留言稱「為啥不接受啊？比手洗乾淨多了……而且內褲比襪子髒」、「雖然我也不接受一起洗，但是這個好像有專門的科學研究，洗衣機洗出來比手洗乾淨」。洗衣習慣意外成為網路熱門話題。