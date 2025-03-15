一代大俠張振寰紅極一時　兩段婚姻經商失敗從此不振

記者葉文正／台北報導

一代大俠張振寰當年以電影《新孫悟空72變》出道，之後多半演出武俠片或是武俠劇，以《大俠沈勝衣》最為知名，不過他之後淡出演藝圈，並經商失敗，也不斷有脫序行為，導致家人與朋友也相當頭疼，而他個人曾有兩段婚姻，第一任妻子是駐唱歌手，第二任則是演員前妻鮑正芳，並育有一子張宇，目前人在國外。

▲張振寰以大俠沈勝衣紅極一時。（圖／翻攝網路）

張振寰離開電影圈後，接著又在華視演出不少戲劇，除了《大俠沈勝衣》，他在《小李飛刀》中的荊無命，也是一知名角色，雖然他也曾演過部分時裝劇，並入圍過金龍獎，但其最為觀眾記憶中的畫面，依然是身手矯捷的武打明星。他也在當年走紅後，娶了第一任妻子－駐唱歌手丫頭，但跟丫頭的婚姻並不長久，跟丫頭離婚後，結識了鮑正芳，並與鮑正芳生下兒子張宇（後改名張宇熙）。

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▲張振寰被發現陳屍家中多時。（圖／翻攝自微博）

90年代起，張振寰事業下滑，隨年齡增長從男一變配角，接著轉經商失敗，欠下千萬負債，讓他抑鬱、酗酒、家暴，導致和歌手鮑正芳離婚。兒子則由女方扶養。離婚後，張振寰開始打雜工，做過清潔工、餐廳洗盤、掃地，賣燒餅，並領取政府救濟金。張振寰因長期躁鬱症和痛風，情緒不穩，工作不便，屢因喝酒鬧事上社會版面。

曾經與張振寰一起拍電影的資深演員尤國棟回憶當年，「以前拍電影時，張振寰脾氣不太好，因為他跟賣便當的抱怨，說天氣太熱，便當吃不下，要對方送水果，但賣便當的覺得不合理，兩人爭執後還打了起來，不過隔天賣便當的就送西瓜來了，一來可能還是想繼續做生意，免生枝節。」

而張振寰失意後，出現不少脫節的行為，包括曾經跑到記者家中，對方客氣請他一起吃飯，但他卻把整個電鍋的飯吃完讓一家人目瞪口呆，或是華視好友熊海靈去看他，他也想舞劍慶祝等等，他也曾大鬧華視，種種脫序行為，只能說他潦倒後身心都出現問題，如今他病死家中，家屬也將聯繫他在國外的兒子，回台處理。