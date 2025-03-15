65歲張振寰被發現陳屍家中！　生前2惡疾纏身…警方初判死因

記者陳芊秀／綜合報導

資深男星張振寰昨日（14）下午被發現陳屍在南港家中，享年65歲。當警消人員抵達時，發現已經離世多時。他生前代表作包括《包青天》、《小李飛刀》、《少年張三豐》奠定大俠角色，但長期受躁鬱症、痛風所苦，並曾被前妻鮑正芳控訴家暴、持菜刀追砍。

▲張振寰被發現陳屍家中多時。（圖／翻攝自微博）

據《中天新聞網》報導，警消人員昨日下午接獲通報，前往民宅後發現張振寰離世多時，警方初判無外力介入，死因疑似是病逝。前妻鮑正芳經紀人回應「正在了解中」。

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張振寰曾以藝名「龍少輝」出道拍電影，後來以本名「張振寰」進入電視圈，包括在《小李飛刀》演荊無命，《大俠沈勝衣》演沈勝衣，《一代皇后大玉兒》潤福，在《包青天》、《俠義見青天》演錦毛鼠白玉堂，在90年代紅極一時。

然而張振寰逐漸從男主角轉為男配角，嘗試經商失敗後，欠下千萬債務，開始酗酒、對妻子家暴，因此與鮑正芳離婚。他長期躁鬱症與痛風，過去常因喝酒鬧事登上社會新聞版面，還領過政府救濟金度日，2008、2022年曾有過他轉行在街頭賣燒餅的報導。

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