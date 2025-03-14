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鄭進一自認是佛祖　想到昔日戀情紅眼眶

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》，邀請到令大家期待又害怕的詞曲神人鄭進一以及天籟轉音的金曲歌后秀蘭瑪雅到節目，眾歌手以「台語傳奇的神奇之夜」來歌頌這位「鬼才一哥」。

▲鄭進一(左二起)與秀蘭瑪雅上白冰冰節目，左為陽帆。（圖／民視提供）▲鄭進一與秀蘭瑪雅上白冰冰節目。（圖／民視提供）

▲鄭進一(左二起)與秀蘭瑪雅上白冰冰節目。（圖／民視提供）

白冰冰還爆料，終於等到鄭進一大病初癒，好不容易請到他來到節目，這讓大家才知道久違螢光幕一陣子的他身體不舒服住院，恢復健康後第一個通告就是獻給《超級冰冰Show》，白冰冰更是獻上「曠世奇才、才華蓋世」的錦旗禮物盒，沒想到一抽出來是一百元的禮金讓他拒收，直指這年代哪還有一百元的送人，一開場就「自走砲」發言讓全場笑歪。

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▲鄭進一與秀蘭瑪雅上白冰冰節目。（圖／民視提供）

▲鄭進一與秀蘭瑪雅對唱。（圖／民視提供）

節目一開場眾歌手大合唱《古錐仔》，節奏與編曲跳拍又活潑傳唱將近40多年，但大家練唱數次還是頻頻NG，沒想到原創鄭進一在旁邊指揮還幫唱，一次成功讓一旁幕後工作人員全場歡呼。

錄影時白冰冰請鄭進一示範高難度的《古錐仔》，不改臭屁風格的他說：「我一唱就讓原唱葉啟田不好聽了」，節目中更是爆料他毒嘴風格，鄭進一到以前在友台與前輩歌神們同台，他笑說：「他們是歌神，我才知道原來我是『佛祖』」，臭屁風格讓全場笑翻。

鄭進一聽到介紹「創作才子」明亮要演唱一哥詞曲創作的《孤家寡人》，不安排理出牌的鄭進一說在他面前介紹別人是「創作才子」，讓他「很不舒服」，讓大家嚇歪，還糾正明亮講錯歌名，話鋒一轉看到楊哲頻頻模仿他，讓他說：「我覺得很討厭」，還假裝要憤而離場，效果十足讓大家哭笑不得。

但鄭進一聽到曾瑋中作品《必巡》讓他大讚好聽，因為這首歌好到讓他以後都不想創作，還有唐儷演唱他的《愛情雨》表現非常好，直來直往讓歌手們對他又愛又怕。

在合作賽中鬼才鄭進一更是大讚蔡亞露跟曾瑋中演唱他的作品《電話》，這首歌不好唱，但兩個人用舞台劇方式表演很不錯。節目最後白冰冰要感情豐富的鄭進一挑一首最讓他印象深刻的創作歌曲，在節目最後與秀蘭瑪雅合唱《愛情過路人》歌詞中把所愛的女人託付給別人照顧，讓他情緒激動紅了眼眶，與秀蘭瑪雅的天籟合作感動全場。

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