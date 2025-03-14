串流收視週榜／金秀賢陷風波照錄GD節目　南韓3校園劇正夯

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男星金秀賢近日捲入輿論風暴，被挖出與和已故女星金賽綸戀情，並且被指控向女方追債韓幣7億。他按照約定行程參加綜藝《Good Day》錄影，該節目目前同步台灣串流播出中，是平台排名前三高的節目，未來節目動態受到外界關注。同時韓國校園劇近期相當熱門，《ETtoday星光雲》整理最新一週各家串流收視排行。

friDay影音／《臥底高中》霸榜

▲friDay影音收視週榜（3/3-3/9）。（圖／friDay影音提供）

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韓劇《臥底高中》描述王牌特務偽裝成高中生潛入校園當臥底，結合喜劇與動作片元素的故事，開播以來被形容「韓版逃學威龍」，火速掀起追劇潮。繼上週登上平台第一，本週霸榜收視冠軍。第二名也是校園劇題材《善意的競爭》。

▲《臥底高中》開播掀人氣。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《善意的競爭》完結

▲Hami Video收視週榜（3/3-3/9）。（圖／Hami Video提供）

《善意的競爭》由李惠利主演，改編自同名網路漫畫，由電影《未生：前傳》的金泰熙執導並兼任編劇，並且挑戰大尺度女女戀，劇中有不少女女、男女激情戲，播出以來話題不斷，劇集本週播出大結局，故事接近尾聲，也在各大串流平台排名往上竄升，除了在friDay影音排名第2，在Hami Video躍升至第4名。

▲《善意的競爭》剛播出大結局。（圖／翻攝自韓網）

iQIYI／《愛你》完結

▲iQIYI收視週榜（3/3-3/9）。（圖／iQIYI提供）

「古裝陸劇男神」張凌赫首度接演現代偶像劇《愛你》，搭檔女星徐若晗大談甜蜜戀情，本週衝上排名第一，同時也已經完結篇，劇中唯美浪漫吻戲超級吸睛，是喜愛甜寵劇觀眾的最佳選擇。而GD權志龍主持的《Good Day》，開播以來在平台收視亮眼，最新一週排名第二名，然而參演嘉賓金秀賢深陷負面輿論風波，節目被網友要求藝人「下車」，外傳金秀賢目前照約定行程參與錄影。

▲《Good Day》持續錄影，金秀賢傳依照約定行程參與。（圖／翻攝自韓網）

KKTV／《法庭之龍》完結

▲KKTV收視週榜（3/3-3/9）。（圖／KKTV提供）

上白石萌音主演的《法庭之龍》已於7日播出完結篇，該劇結合將棋棋法與法庭訴訟攻防戰，透過解棋局尋找勝訴之法，是2025冬季日劇在平台KKTV收視表現最好的作品。

LINE TV／《流氓讀書會》衝榜一

▲LINE TV收視週榜（3/3-3/9）。（圖／LINE TV提供）

南韓校園劇近期相當受歡迎，除了《臥底高中》、《善意的競爭》，黃旼炫主演的《流氓讀書會》也是喜劇風格，描述打架王拚升學的故事，全劇已經完結，在平台衝上收視第一，擠下了兩週稱冠的BL台劇《獨佔接班人》。

▲《流氓讀書會》完結後仍迴響熱烈。（圖／翻攝自韓網）

MyVideo／《談判專家》改編自好萊塢名作

▲MyVideo收視週榜（3/3-3/9）。（圖／MyVideo提供）

劉德華身兼監製並特別演出的電影《談判專家》，於本週登上MyVideo收視冠軍，該片是2024年香港犯罪劇情片，改編自1998年好萊塢電影《王牌對王牌》。該片由劉青雲、吳鎮宇主演，描述談判專家意外成為命案頭號嫌犯，無奈下挾持警局，並要求談判專家與自己對質的故事。改編自韓漫的日本動畫《我獨自升級2》是平台第二名，第三名是日本動畫神作修復版《藍色恐懼》，皆是話題作品。

▲《談判專家》改編自1998年美國片《王牌對王牌》。（圖／MyVideo提供）