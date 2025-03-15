《超人回來了》三胞胎神基因「月月狂抽高」　民國國一身高180cm網驚呆

文／妞新聞

親媽、親爸粉們注意，三胞胎近況再更新！韓國代表性親子綜藝節目《超人回來了》中的元祖家庭，演員宋一國一家，在2014年帶著自家寶寶大韓、民國、萬歲出演節目，超萌外表、3人3色的個性加上古靈精怪的互動一夕爆紅，受封「國民三胞胎」，不過3位小可愛早已長成少年，在今年上國中一年級啦！

小可愛變長腿歐巴

三胞胎神基因「月月狂抽高」

▲國民三胞胎。（圖／naver）

又好一陣子消失在螢光幕前、回歸日常生活的三胞胎最近過得怎樣呢？近日宋一國出演綜藝《我家的熊孩子》中，公開了最新影片，可以看到大韓、民國、萬歲穿著同款毛衣、戴著眼鏡入鏡，肉眼可見又長大了不少，三人對贈送手機當作禮物的金承洙超諂媚表達感謝，表示：「比爸爸送的小說好多了！是我們的第二個爸爸」，機智發言引起全場爆笑。

▲大韓、民國、萬歲又長高了。（圖／naver）

另外，雖然坐著看不到，三胞胎果然又長高了！宋一國透露忙內萬歲現在身高176CM、大哥大韓179CM，夾在中間的民國最長身，已經長到了179.5CM，四捨五入達到「180CM」，相比去年民國出演綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》時的175CM，幾個月不見又光速抽高將近5CM，驚人的暴風成長速度讓網友全驚呆。

公開的三胞胎近況照中也可以看出，3位少年的腿已經長到「鏡頭快要裝不下」，頭身比例不科學，不只遺傳爸、媽的神基因，似乎還更青出於藍？宋一國透露：「（三胞胎）腳已經比我還大，才國一腳板已經有285mm了！如果成人應該會比我還高」，親爸大膽預測會長到『190CM』，根本是小巨人潛力股了吧！？

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