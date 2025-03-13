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金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

記者田暐瑋／綜合報導

24歲女星金賽綸因被金秀賢突然追討7億的酒駕違約金，要求一次性支付否則就提告，徹底崩潰走上絕路。有網友翻出她生前最後一次公開露面的照片，只見她模樣憔悴，才24歲就長出白髮，整個人看起來老了10歲，令人不捨。

▲▼快訊／金秀賢人涉崩塌！再遭爆「當兵寫信告白」：我愛妳金賽綸　她當時高中。（圖／翻攝自橫豎研究所、金秀賢IG）

▲金秀賢當兵寫信告白金賽綸。（圖／翻攝自橫豎研究所、金秀賢IG）

金賽綸生前為了償還酒駕事件的賠償金，身無分為的她四處打工，卻屢屢遭到霸凌欺壓，2024年3月甚至被前男友金秀賢無情追討債務，不得不身兼5份工作。金賽綸2024年3月初一審出庭時，被拍到眼下掛著明顯黑眼圈，頭髮雖綁起，仍有些乾枯毛躁，隱約還看得到幾根白頭髮，年僅24歲卻像是30多歲，模樣相當蒼老憔悴。

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▲金賽綸遭逼債，整個人明顯蒼老。（圖／翻攝自微博、OSEN）

▲金賽綸遭逼債，整個人明顯蒼老。（圖／翻攝自微博、OSEN）

不少網友心疼說，「這是25歲該有的狀態嗎，也看不出她原有的樣子」、「花一樣的年紀，這個狀態……太慘了真的」，事實上，金秀賢一集韓劇酬勞高達8億韓幣，早已遠超金賽綸的債務金額，卻選擇無情追債，把昔日情人逼得喘不過氣，讓不少網友感到心寒。

▲金賽綸遭逼債，整個人明顯蒼老。（圖／翻攝自微博、OSEN）

▲金賽綸遭逼債，整個人明顯蒼老。（圖／翻攝自微博、OSEN）

金賽綸阿姨12日再度接受《橫豎研究所》訪問，痛罵金秀賢「比殺人犯還可惡，不是只有拿刀殺人才叫殺人犯」，明明與金賽綸交往過，卻發聲否認，家人遭罵「為何不阻止兩人交往」，阿姨無奈喊冤：「（國中的時候）我們不知道，藝人之間互相聯繫也是有可能的，直到金賽綸高中才發現兩人在交往，但已經來不及阻止，不僅如此，當年是金秀賢猛力追求，並非金賽綸主動。」▲金賽綸遭逼債，整個人明顯蒼老。（圖／翻攝自微博、OSEN）

▲金賽綸打工時的模樣。（圖／翻攝自微博）

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