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楊皓如：如果Andy是我兒子我有多心痛！　「見他一無所有」抱不平

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方昨（11）日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後掀起討論。為此，女星楊皓如今（12）日透過Threads發文分享對此事看法。

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

▲楊皓如發文談眾量級爭議。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

談到Andy拍片提出包含股權分配、這10年來每個月只領到3萬至5萬5、無法查公司帳目、眾量級社群帳號被停權、被革除董事一職、被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援等指控，楊皓如表示若自己是Andy的母親，會對兒子的遭遇感到相當心痛及憤怒。

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▲▼楊皓如。（圖／翻攝自Threads／haojuju）

▲楊皓如心疼Andy的遭遇。（圖／翻攝自Threads／haojuju）

楊皓如坦言，如果面對兒子像Andy那樣，在成年後選擇不計較地付出真愛，身為父母親她覺得能做的，就是給對方尊重及支持，「但人生又是他的，當他已經成年選擇付出真愛不願意計較的時候，當父母唯一能做的就是尊重跟支持。」她進一步強調，當對方從錯誤中清醒時，她會全力幫他們討公道，「跟他說這場仗我們家打定了。」

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy控經營10年的頻道遭整碗端走。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

事實上，Andy在昨（11）日上傳的影片中感嘆「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」談到被革除董事職一事，Andy坦言非常難過，因為家寧在旁邊完全沒有說任何一句話，甚至張媽媽還要他簽股權轉讓書，「我當下真的很震驚，頻道是我辛辛苦苦經營十年，好不容易累積下來的成績，當下說切割就切割，完全就是把我當工具人。」

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眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手, 楊皓如

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