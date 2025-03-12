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唐治平大愛劇演一半喪母…劇組緊急換角　陳子強騎車巧遇曝他近況

記者黃庠棻／台北報導

47歲藝人唐治平2024年因為不認母親遺體一事鬧上新聞版面，歷經喪母之痛的他，一度陷入低潮，還被多次目擊到在台北市區遊晃，精神狀態令外界擔憂，他也因為媽媽過世被被大愛劇《宇宙的源頭就是愛》換角，該角色緊急找來張翰救火。

▲▼ 唐治平表情包 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐治平先前因為母親過世登上新聞版面。（圖／記者黃宥寧攝）

大愛劇《宇宙的源頭就是愛》今（12）日舉辦卡司發佈會，主演陳子強、周詠軒、巫宗翰一同出席。其中，陳子強分享在2月底時曾在市民大道騎腳踏車時偶遇唐治平，對方當時在散步，看起來神情還不錯，雙方還有打招呼，對方也有認出他喊道「嗨子強」，不過因為當時趕著去健身，並沒有留下聯繫方式。

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▲周詠軒、陳子強、巫宗翰出席《宇宙的源頭就是愛》卡司發布會。（圖／記者黃庠棻攝）

▲周詠軒、陳子強、巫宗翰出席《宇宙的源頭就是愛》卡司發布會。（圖／記者黃庠棻攝）

此前，唐治平2024年拍攝《宇宙的源頭就是愛》時，遇上母親離世，整個人狀態不穩，還有爆料指出他常常帶著酒氣出現在片場，當時他強調「知道慈濟的電視台會比較敏感，但只要是在工作時間，都會整天不抽菸、喝酒」，後來製作單位表示「唐治平戲份不重，劇組確認換角，讓他安心處理後續。」

▲▼唐治平感性向母親說愛。（圖／和展影視提供）

▲唐治平先前被大愛劇換角。（圖／和展影視提供）

而唐治平原先出演的角色是《宇宙的源頭就是愛》主角玲惠校長（徐麗雯飾）的老公，後來由張翰救火演出，大愛電視台強調「當時也是考慮了很久才決定換角」。如今該戲即將開播，陳子強、周詠軒、巫宗翰今出席記者會，都表示當時沒有和唐治平對戲。

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