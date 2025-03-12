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藍葦華八點檔「求婚米可白」被小2女兒罵！　私下寵妻收入給一半

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮不斷，米可白飾演的楊文琪與藍葦華飾演的蔡有財在劇中歷經重重考驗，終於迎來幸福時刻，兩人還有親密吻戲 。今（12）日藍葦華出席「世界腎臟日」記者會，談到最新劇情被女兒看到，竟然被對方罵了。

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

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藍葦華今（12）日出席「世界腎臟日」記者會，被問到《好運來》的最新劇情中，終於跟米可白修成正果，不僅下跪求婚還有親親告白戲碼，他坦言現在拍攝親密戲都不用跟妻子報備，老婆已經相當習慣他當演員的工作模式，只不過國小2年級的女兒就不這麼認為了。

▲藍葦華出席「世界腎臟日」記者會。（圖／亞典行銷提供）

▲藍葦華出席「世界腎臟日」記者會。（圖／亞典行銷提供）

對此，藍葦華透露老婆跟小孩會一起收看他主演的《好運來》，女兒看到他在劇中親了媽媽以外的人，忍不住質問「你為什麼可以親別人？你只能親媽媽知道嗎？跟媽媽說對不起。」面對前世情人的質疑，他也乖乖聽話，立即向妻子道歉「對不起，我不應該親別人，那個是工作。」

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

雖然跟米可白有親密戲，但私底下的藍葦華相當寵妻，2017年用私房錢在林口頂下一間童裝店送太太，希望老婆在育兒上不要太有壓力，可以開心做自己喜歡的事，也不擔心店面虧本問題。近期，藍葦華戲約不斷，過去他都自己管理收入，這兩年交給太太處理，也會將一半的收入給對方。

▲藍葦華出席「世界腎臟日」記者會。（圖／亞典行銷提供）

▲藍葦華出席「世界腎臟日」記者會。（圖／亞典行銷提供）

此外，藍葦華先前在民視八點檔《愛的榮耀》中飾演罹患末期腎臟病友，也因此擔任「世界腎臟日」的代言人，他笑說「第一次遇到這樣的狀況，很特別。原本只是置入的劇情，也是我第一次拍八點檔，拍到變代言人，滿榮幸的，是一個很好的經驗。」

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關鍵字

藍葦華, 愛的榮耀, 好運來, 米可白

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