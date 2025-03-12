潘若迪又贏了！挑戰全球最美壞女人　神還原《白雪公主》皇后蓋兒加朵

記者蕭采薇／台北報導

潘若迪去年底神還原扮裝天后席琳迪翁，這次再度突破自我，接受迪士尼邀請挑戰扮裝全球最美壞女人- 壞皇后。被問及為什麼會接下這次的合作，潘若迪開玩笑地說：「誰不為五斗米折腰？真沒想到自己扮女裝可以開創另一片天地，在2025要更有進步，所以一受到邀請便毫不猶豫地答應。」

▲潘若迪扮《白雪公主》壞皇后，和蓋兒加朵下戰帖。（圖／迪士尼提供）

為了這次的合作特別訂製了全套傢私，從皇冠、斗篷、鑲滿亮片的禮服處處可見潘若迪的用心，光是化妝就長達將近兩個小時，潘若迪表示，穿這件禮服的挑戰就是彷彿得到僵直性脊椎炎，一舉一動都相當受限。

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▲潘若迪神還原《白雪公主》壞皇后。（圖／迪士尼提供）

二頭肌相當發達的他前幾天就不敢健身，不然禮服一定會崩壞。搞笑他還提出他的困擾，這身扮相加上精心的美甲，他還不知道該怎麼去上廁所。但他也非常滿意這次的成果，相當有信心的跟在真人版《白雪公主》飾演壞皇后的蓋兒加朵下戰帖，看看到底誰才是最美壞女人。

▲潘若迪扮演壞皇后，送出《白雪公主》蘋果周邊禮盒。（圖／迪士尼提供）

潘若迪這次受邀擔任迪士尼另類「親善」大使，由他所扮演的壞皇后送出《白雪公主》蘋果周邊禮盒，給魔鏡認證比他漂亮的藝人與網紅朋友們，潘若迪特別喊話，希望這些「漂亮」的眼中釘們收到禮盒要回應他，「我自己才是全世界最漂亮的人。」《白雪公主》將於3月20日上映。

▲潘若迪扮《白雪公主》壞皇后，和蓋兒加朵下戰帖。（圖／迪士尼提供）