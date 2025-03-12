金秀賢曾讚13歲金裕貞「哪天就能跟我演女主角！」　韓網挖片段：發言很危險

記者吳睿慈／綜合報導

男神金秀賢近日遭到金賽綸家人毀滅式爆料，由於女方生前曾寫下一段時間軸，稱自己在2015年起與金秀賢交往到2021年，一共6年的時間，且金賽綸當時年僅15歲為未成年，此爆料曝光後，引發負面輿論。對此，金秀賢公司強調爆料全是謠言，但難止風波。多名網友發動柯南精神，挖出他2012年主演《擁抱太陽的月亮》受訪時，稱讚金裕貞氣勢很強，更直指「可能哪一天就能跟我演對手戲（指女主角的角色）了」，但金裕貞當時年僅13歲，此番發言遭炎上。

▲金秀賢、金裕貞曾經合作過《擁抱太陽的月亮》，但當時金裕貞飾演女主角童年時期。（圖／翻攝自金秀賢、金裕貞IG）

金秀賢2012年主演《擁抱太陽的月亮》，當年創下超高收視率，奠定他頂流男神的地位。該戲女主角童年時期由童星金裕貞飾演，女方當時只有13歲，演技出色、自然，獲得觀眾肯定。然而近來因金秀賢疑與未成年時期的金賽綸交往，當時《擁抱太陽的月亮》主演群受訪的片段也一併遭到挖出。

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▲秀賢曾讚嘆13歲金裕貞氣勢很強大，「哪天就可以跟我演女主角了」 。（圖／翻攝自bilibili）



金秀賢稱讚金裕貞演技高超，「可能太把她當做小孩來看了，看到她本人以後，她非常有氣勢，可以震懾眾人的那種程度，既大膽又聰明，我很好奇她長大後的成熟樣貌，可能哪一天的不久後就可以一起跟我演男女主角了。」語畢，坐在一旁的金裕貞露出相當驚訝的表情。

▲金裕貞當時聽到表情很驚訝 。（圖／翻攝自bilibili）



這段發言當時並未引起風波，但近期重新被翻出來，發文者直指「真的好噁心，這是可以對13歲的小孩說的話嗎？」、「這發言很危險」、「正常來說不會把13歲的小女生當作可以一起演男女主角來看」，但也有人緩頰認為金秀賢是在稱讚金裕貞的演技。金秀賢事件在韓網議論紛紛，但品牌方、劇組目前皆處於「觀望」狀態，他主演的《山寨人生》劇組低調表示「第二季拍攝會如期繼續，但戲劇公開日期與發佈會等行程還沒確定」。

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