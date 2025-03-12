ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金秀賢曾讚13歲金裕貞「哪天就能跟我演女主角！」　韓網挖片段：發言很危險

記者吳睿慈／綜合報導

男神金秀賢近日遭到金賽綸家人毀滅式爆料，由於女方生前曾寫下一段時間軸，稱自己在2015年起與金秀賢交往到2021年，一共6年的時間，且金賽綸當時年僅15歲為未成年，此爆料曝光後，引發負面輿論。對此，金秀賢公司強調爆料全是謠言，但難止風波。多名網友發動柯南精神，挖出他2012年主演《擁抱太陽的月亮》受訪時，稱讚金裕貞氣勢很強，更直指「可能哪一天就能跟我演對手戲（指女主角的角色）了」，但金裕貞當時年僅13歲，此番發言遭炎上。

▲▼金秀賢、金裕貞曾經合作過《擁抱太陽的月亮》，但當時金裕貞飾演女主角童年時期。（圖／翻攝自金秀賢、金裕貞IG）

▲金秀賢、金裕貞曾經合作過《擁抱太陽的月亮》，但當時金裕貞飾演女主角童年時期。（圖／翻攝自金秀賢、金裕貞IG）

金秀賢2012年主演《擁抱太陽的月亮》，當年創下超高收視率，奠定他頂流男神的地位。該戲女主角童年時期由童星金裕貞飾演，女方當時只有13歲，演技出色、自然，獲得觀眾肯定。然而近來因金秀賢疑與未成年時期的金賽綸交往，當時《擁抱太陽的月亮》主演群受訪的片段也一併遭到挖出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ ▲▼ 金秀賢曾讚嘆13歲金裕貞「哪天就跟我演女主角了！」 。（圖／翻攝自推特、bilibili）

▲秀賢曾讚嘆13歲金裕貞氣勢很強大，「哪天就可以跟我演女主角了」 。（圖／翻攝自bilibili）

金秀賢稱讚金裕貞演技高超，「可能太把她當做小孩來看了，看到她本人以後，她非常有氣勢，可以震懾眾人的那種程度，既大膽又聰明，我很好奇她長大後的成熟樣貌，可能哪一天的不久後就可以一起跟我演男女主角了。」語畢，坐在一旁的金裕貞露出相當驚訝的表情。

▲▼ ▲▼ 金秀賢曾讚嘆13歲金裕貞「哪天就跟我演女主角了！」 。（圖／翻攝自推特、bilibili）

▲金裕貞當時聽到表情很驚訝 。（圖／翻攝自bilibili）

這段發言當時並未引起風波，但近期重新被翻出來，發文者直指「真的好噁心，這是可以對13歲的小孩說的話嗎？」、「這發言很危險」、「正常來說不會把13歲的小女生當作可以一起演男女主角來看」，但也有人緩頰認為金秀賢是在稱讚金裕貞的演技。金秀賢事件在韓網議論紛紛，但品牌方、劇組目前皆處於「觀望」狀態，他主演的《山寨人生》劇組低調表示「第二季拍攝會如期繼續，但戲劇公開日期與發佈會等行程還沒確定」。

金秀賢過往受訪內容影片請點我

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求救...家屬：是事實

推薦閱讀

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 13年前曾對戰大谷翔平！曹佑寧痛失合照　嘆：世上沒這麼多早知道
  2. 「天后的男人」穩交13年未婚原因曝光　情人節忘做1事被女友大吼
  3. 蘇打綠馨儀遭控「離婚開條件前夫崩潰」　經紀人發聲：她被惡意報導傷害
  4. 金賽綸生前窮到借錢「打5份工還債金秀賢」！　汗蒸幕上班還遭霸凌
  5. 薔薔男友放閃「整台飛機拍手」！悄登機送驚喜 她素顏嬌嗔：白癡欸
  6. 快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭
  7. 潘若迪又贏了！挑戰全球最美壞女人　神還原《白雪公主》皇后蓋兒加朵
  8. 金秀賢曾讚13歲金裕貞「哪天就能跟我演女主角！」　韓網挖片段：發言很危險
  9. 小珍奶推實體寫真　泡泡遮重點部位還要簽書會
  10. 前輔導長浴室實戰男友「直播全放送」！　內內脫了尺度大突破

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366