爆熱戀日籍YTR「大街上甜蜜親臉脖」　陳天仁發聲了：開心相處中

記者黃庠棻／台北報導

女星陳天仁日前被爆出在和小6歲饒舌歌手男友皇毅交往期間劈腿，她在節目上自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」才分手，事後更傳出她以死相逼舊愛，消息曝光引發外界討論關注。沒想到，陳天仁在半年後又被週刊拍到有了新歡，這次是日籍YouTuber河村一樹（一樹），對此她也透過經紀人回應。

▲陳天仁與一樹被拍到舉止親密。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

被問到與一樹的關係，陳天仁透過經紀人回應「目前開心相處中，希望大家給點空間」，至於戀情是否處於剛萌芽階段，對方則語帶保留表示「最近認識中」，並沒有將雙方的關係說死。而一樹的經紀人回覆兩人關係「一樹很喜歡交朋友，目前就是朋友關係。」

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▲陳天仁與一樹被拍到舉止親密。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

陳天仁近日被週刊拍到與日籍YouTuber河村一樹舉止親密，被目擊到男方伸手抱住她，並親吻起她的臉頰、脖子，而她也沒有拒絕，在分別時還深情擁抱才離去。

▲陳天仁回應與一樹關係。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）

只不過，陳天仁與河村一樹被拍到的不只舉止親密，兩人還在大街上哈菸，對此陳天仁透過經紀人回應「不好的示範會更加注意，若有罰則會接受並即時處理」。

▲陳天仁回應與一樹關係。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）

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