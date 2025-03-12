快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

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快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　代言品牌方嚇瘋切割

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星金秀賢近日爆發曾與金賽綸交往過，家屬指控是遭他逼死，且兩人交往時，女方還是未成年，輿論譁然。最新進度為，金秀賢過往親吻金賽綸照片曝光，經紀公司GOLDMEDALIST表示將採取法律行動提告爆料單位《橫豎研究所》強調不是事實，但隨著韓網輿論越發趨向負面，12日一早，代言品牌方Dinto搶先發聲「所有代言人行程將停擺並保留」，先一步切割，對此，稍早經紀公司GOLDMEDALIST二度發聲表示「立場不變」。

▲▼ 快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　金主品牌方嚇瘋切割。（圖／翻攝自金秀賢IG）

▲金秀賢公司二度發聲「立場不變」。（圖／翻攝自金秀賢IG）

金秀賢毀滅式爆料出自於YouTube《橫豎研究所》，對方表示金賽綸家人找到他們，並直指金賽綸是遭到金秀賢逼死，11日晚間曝光了兩人的親吻照，還有金賽綸生前向男方求饒的簡訊，內容為「之前說會給我充裕的時間，所以我一直在努力準備復出，每部作品都會拿出幾個百分比慢慢償還。」坦言自己沒有辦法立刻拿出韓幣7億，「我真的做不到，不是我不想，而是我根本無法做到。一定要訴諸法律嗎？請救救我… 拜託你，給我一點時間吧。」

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▲金秀賢遭到毀滅式爆料，公司二度發聲強調「立場不變」，反駁爆料是假的。（圖／翻攝自金秀賢IG）

▲金秀賢遭到毀滅式爆料，公司二度發聲強調「立場不變」，反駁爆料是假的。（圖／翻攝自金秀賢IG）

對此，金秀賢公司GOLDMEDALIST於11日晚間緊急發聲表示「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」然而，輿論越燒越旺，尤其是金賽綸生前留下的訊息時間軸，兩人交往時，她仍為15歲未成年，金秀賢則為27歲，引發韓網抗議要求金秀賢全面停止活動。

眼看輿論發酵，代言品牌方Dinto於12日一早搶先發聲表示「所有代言人行程將停擺並保留」，提前切割觀望風向，不過，金秀賢接下來主演的戲劇《山寨人生》早已拍完，該劇由Disney+投資拍攝，官方同樣頭很痛，僅低調回應「現在還沒有決議完的部分，如果內部決定完了會對外公開。」另外，他出演GD的綜藝節目《Good Day》如今也被要求下車。

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