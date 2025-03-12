快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy、家寧2024年10月證實分手後，雙方各自開新頻道，沒想到，他11日晚間拋出震撼彈，指控前女友一家的8大罪狀，過去辛苦經營10年的頻道一夕之間沒了控制權，掀起全網譁然。事隔一晚，他12日又突然發出不自殺聲明，令粉絲都相當擔心。

▲Andy一早突然PO出不自殺聲明。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy（王崇睿）12日早上在社群網站PO出「珍惜生命聲明」，明確表達無論面對任何壓力、困境或不公平待遇，他都絕不會選擇自我傷害或任何危害自身生命的行為，「若未來發生任何意外，皆與本人意願無關，請親友及大眾勿妄加揣測。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Andy 15小時前剛上傳指控家寧一家人的影片。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy進一步表示，自己與家人都珍惜生命，相信所有問題終將找到解決方案，「希望藉由公開此聲明，讓大家了解我們的立場」，感謝所有關心他的親友與支持者，但粉絲都很擔心地留言問「被威脅了嗎」。

▲家寧和Andy正式撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby、andy1994x）



事實上，Andy坦言心情一直處於內耗的狀態，不過他也強調自己只是希望查清楚帳目的真相，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了。以上我說的都是有憑有據，我只希望好聚好散，大家解釋清楚，把財務分清楚。」然而至截稿為止，家寧一方尚未發文回應。

Andy IG全文：

珍惜生命聲明

本人 王崇睿 / 網路名稱：Andy老師（包括我的家人）在此正式聲明：

無論面對任何壓力、困境或不公待遇，我絕對不會 選擇自我傷害或任何危害自身生命的行為。

若未來發生任何意外，皆與本人意願無關，請親友及大眾勿妄加揣測。

我（包括我的家人）珍惜自己都生命，並相信所有問題終將找到解決方案。

希望藉由公開此聲明，讓大家了解我們的立場！

也感謝所有關心的人