綜藝天王病倒震撼！濱田雅功扛8節目撐收視…電視台崩潰：沒人可取代

記者陳芊秀／綜合報導

61歲日本綜藝天王濱田雅功因為身體狀況不佳，所屬經紀公司吉本興業宣布10日起全面停工，而且回歸日期不定。他與松本人志組成搞笑團體「DOWN TOWN」，光是自己主持加上與搭檔合作的綜藝多達8個節目，如今主持搭檔涉性侵醜聞難以復出，他獨扛多時也因病休養，電視台再陷沒有天王撐大局的崩潰狀態。

▲日本綜藝天王濱田雅功病倒休養，公司宣布全面停工且回歸日期未定，震撼電視圈。（圖／翻攝自X）

濱田雅功宣布休養後，這件事將會對日本電視圈造成多大衝擊？綜合日媒報導，自從搭檔松本人志因性侵醜聞消失節目，他自己獨扛《水曜日的DOWN TOWN》等3個本該是合體主持的熱門綜藝，自己還另外主持5個節目，共計8個節目在手。而且年初元旦朝日電視台特別節目《藝能人等級審查》（芸能人格付けチェック！），由他挑大樑主持，並締造了21.2%高收視率，在串流時代衝擊下，其主持的電視節目依舊創下破20%的高收視，其人氣影響力仍相當大。

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據日媒《Sponichi Annex》報導，一位民營電視台相關人士透露：「現在有太多節目在靠濱田雅功的主持功力，要馬上找人取代並不容易。」原本松本人志計畫復出，盼望與濱田雅功合體，如今對方因病休養，合體再添變數，兩人搭檔搞笑數十年，一直以來穩居日本綜藝金字塔，如今接連消失，業界人士直言：「一直站在娛樂圈頂端的兩人，如果同時從電視上消失，對業界的影響將是相當巨大的。」

▲濱田雅功、松本人志搭檔搞笑組合「DOWN TOWN」，合體主持綜藝走紅數十年，搭檔松本人志因醜聞難以復出，他獨撐主持病倒了。（圖／翻攝自日網）

濱田雅功一宣布停工，影響到的電視台包括日本電視台、TBS、富士電視台、讀賣電視台等共8個大小節目。日本電視台表示到4月還有存檔，未來沒有停播計畫；TBS照常節目已錄製內容，但未來只否找代班還在討論；富士電視台宣布存檔內容照常播出，未來還沒確定是否找代班；讀賣電視台也正在討論節目未來動向。

除了松本人志消失，過去被視為「綜藝一哥」的中居正廣，去年被爆桃色糾紛後，已於年初宣布引退，一口氣手上6個節目全數交出主持棒。大咖主持人一個個因故消失螢光幕，造成日本綜藝圈空前的震盪。