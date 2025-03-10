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胡瓜節目錄影爆意外「燈籠突起火」！　男星收添丁喜訊嚇壞

記者孟育民／台北報導

節目《綜藝大集合》這集來到新北坪林的保坪宮，主持人胡瓜帶領藝人們手持燈籠，從保坪老街盛大登場，坪林鄉親也熱情地拿著燈籠迎接。這裡有一項著名的「遊燈儀式」，象徵祈求一整年的平安與健康。正當主持群向觀眾解釋這個傳統時意外發生了，Terry江振愷手中的燈籠突然燒了起來，不僅如此，在遊戲過程中，胡瓜還3度惡整阿翔，讓對方嚇到當場在地上滾了一圈。

▲▼在節目《綜藝大集合》錄影時，Terry江振愷手中的燈籠突然燒了起來，不僅如此，在遊戲過程中，胡瓜（如圖）還3度惡整阿翔，讓對方嚇到當場在地上滾了圈 。（圖／民視提供）

▲《綜藝大集合》錄到一半燈籠突起火 。（圖／民視提供）

由於Terry的燈籠燒起來，一旁的媽媽見狀，興奮地拍著他的肩膀說：「你老婆一定會生兒子！」原來，在坪林當地除了遊燈儀式外，還有一個特別的說法叫「出丁」，如果在儀式中，燈籠突然燒起來，代表家中將來會添男丁。這突如其來的「喜訊」讓嚇得Terry說他已經有3個兒子，千萬不要再生了！

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▲▼在節目《綜藝大集合》錄影時，Terry江振愷手中的燈籠突然燒了起來，不僅如此，在遊戲過程中，胡瓜（如圖）還3度惡整阿翔，讓對方嚇到當場在地上滾了圈 。（圖／民視提供）

▲Terry突收喜訊嚇壞。（圖／民視提供）

受到這個傳統的啟發，製作單位設計了一個新遊戲「遊街出丁爆幸福」。設置一排高低不一的氣球，參賽者需戴上有砂紙的安全帽，跳起來將燈籠下方的氣球逐一擊破，最快撞破終點氣球的人獲勝。比賽競爭相當激烈，向來被胡瓜戲稱為「臭魚爛蝦」的藝人隊這次卯足全力，4輪比賽下來，竟然與觀眾隊戰成平手！

▲▼在節目《綜藝大集合》錄影時，Terry江振愷手中的燈籠突然燒了起來，不僅如此，在遊戲過程中，胡瓜（如圖）還3度惡整阿翔，讓對方嚇到當場在地上滾了圈 。（圖／民視提供）

▲▼眾人激烈對決。（圖／民視提供）

▲▼在節目《綜藝大集合》錄影時，Terry江振愷手中的燈籠突然燒了起來，不僅如此，在遊戲過程中，胡瓜（如圖）還3度惡整阿翔，讓對方嚇到當場在地上滾了圈 。（圖／民視提供）

來到最終對決，雙方都將希望寄託在最後一棒，擔任藝人隊壓軸的阿翔和觀眾隊的最後一位選手站在起跑線上，緊張氣氛瀰漫全場，沒想到胡瓜故意不吹哨，讓兩人同時摔倒，好不容易爬起來準備再試，胡瓜不但不吹哨，還轉頭向樓上的坪林鄉親揮手招呼，害得兩人再度跌倒，胡瓜第3次逗弄他們時，阿翔甚至被嚇得在地板上滾了一圈，逗得全場大笑。最終，哨音終於響起，阿翔與對手展開激烈競爭，帶著藝人隊的期待奮力一搏，成功撞破終點氣球，為藝人隊贏得勝利！
 

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胡瓜, 綜藝大集合, Terry

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