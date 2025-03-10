台灣恐怖片開拍…挑戰禁忌「死亡之握」　3主演私下都遇靈異事件

記者黃庠棻／台北報導

電影《鬼牽手》9日於網銀國際影視大樓舉行開鏡儀式，電影集結嚴正嵐、涂善存、睦媄、初孟軒、歐陽倫、美麗本人出席開鏡儀式，祈求電影拍攝順利。

▲台灣恐怖片《鬼牽手》開拍，卡司曝光。（圖／網銀國際影視提供）

《鬼牽手》是台灣少見的美式風格恐怖片，由古書榕、鄭博元擔任監製，新銳導演王晧執導，為製片人林佳欣的原創故事並擔任編劇，劇本從坊間流傳能增進感情的牽手遊戲為起點，演變成恐怖大逃殺、加重呈現社會人際關係的寫實面，讓恐懼滲透到骨子裡，而不只是膚淺的突發驚嚇。

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導演王晧說自己對周圍的動靜特別敏感，常常不自覺地盯著窗外，腦補各種可能的東西，結果把自己嚇個半死，但也因為這樣更懂觀眾的心理，期待打造出令人耳目一新的恐怖電影。

▲台灣恐怖片《鬼牽手》開拍，卡司曝光。（圖／網銀國際影視提供）



嚴正嵐過去曾參與《女鬼橋》系列電影，這次演出個性單純的高中老師，她透露將更著重在角色的心理層次，不只是單純表現驚嚇，而是呈現人心中真正恐懼，期待自己演技再進化。

片中和嚴正嵐有多場對手戲的涂善存飾演暖男角色，現實生活其實愛看恐怖片，這次光看劇本就感受到角色承受的巨大壓力，過去常聽到關於恐怖片拍攝時所發生的靈異事件，涂善存表示心情是既期待又怕受傷害，但不管有沒有遇到，都會把這些感受融入角色。



戲骨演員寇世勳過去從未拍過恐怖電影，有趣的是他私下也愛看恐怖電影、喜歡被嚇到的感覺，只是還沒有遇到打動他的劇本，說到點頭參演《鬼牽手》的原因「整個劇本看完興趣就有了！這個劇本整個設計都很周到，我扮演的民俗學家大師，這也是我過去沒有嘗試的，所以我覺得滿有意思的。」團隊聽聞後大受鼓舞，期待本片引起觀眾內心最深處的恐懼和共鳴。

▲台灣恐怖片《鬼牽手》開拍，卡司曝光。（圖／網銀國際影視提供）



故事開端在校園，嚴正嵐曾遇過大學同學在迎新宿營後卡到陰，印堂發黑，個性也變了，直說學校裡面有些事情真的不能開玩笑。歐陽倫也分享在華岡藝校讀書時發生第一次鬼壓床經驗「那時重感冒，躺在床上休息，瞬間感受到一座巨大的廟壓在身上，動彈不得，但我很快轉念，想說是廟幹嘛怕，就這樣帶著壓力睡著。」態度自在到眾人驚呼是神經太大條。



初孟軒去年參與3部作品恰巧都是恐怖驚悚題材，開拍前找了有通靈體質的學長，幫他向神明請示拍攝時應該注意的細節，讓他安心，更自爆早在收到劇本之前，就曾夢到有一群詭異的人靠近，對著他做著可怕的手勢，不久後就收到《鬼牽手》劇本，讓他狂冒雞皮疙瘩，直說真的是冥冥中自有安排。

片中睦媄是態度強勢的千金小姐，百般刁難嚴正嵐，戲外卻很反差，完全不敢看恐怖片，嚴正嵐貼心提供恐怖片單，兩人約好可以一起看最恐怖的那部片。音樂鬼才美麗本人也跟宮廟朋友請教避邪秘訣，更搞笑說「我平常不喜歡看恐怖片，所以我連照鏡子都不喜歡！」緩和現場嚴肅氣氛，演員之間感情相當融洽。

《鬼牽手》劇情敘述高中老師恩妤（嚴正嵐飾）受暗戀對象岳融（涂善存飾）所邀，意外出席多年未見的大學同學訂婚派對，眾人起鬨挑戰禁忌招鬼遊戲「鬼牽手」，原本以為只是無傷大雅的飯後娛樂，同學卻接連意外死亡，驚恐發現一旦開始這場遊戲，就必須以「牽手」做為交棒儀式，將詛咒持續轉嫁給下一個人，開始牽手之後，就無法停止，詛咒將永遠追隨至死為止。