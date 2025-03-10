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日39歲女星癌逝！留3稚子最小4歲　經紀公司證實死訊

日本知名女星岸本梓因癌症病逝，享年39歲。（翻攝Instagram@azusa.kishimoto.ars）

▲日本女星岸本梓離世，享年39歲。（翻攝Instagram@azusa.kishimoto.ars）

圖文／鏡週刊

日本知名女星岸本梓因癌症病逝，享年39歲。她的經紀公司「奧斯卡傳播」發布聲明，證實她已於2月24日離世，但並未透露確切的病因。消息一出，令粉絲與演藝圈友人震驚不已。

岸本梓2000年以三人聲樂組合「Angelique（アンジェリーク）」成員身分出道，曾出演晨間節目《Zoom In!! SUPER》，並在2007年至2012年間主持廣播節目《YAMAMAN presents MUSIC SALAD FROM U-kari STUDIO》，活躍於音樂、電視與廣播領域，開朗形象深受粉絲喜愛。

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2011年，岸本梓與圈外男友結婚，兩人育有11歲長女、7歲和4歲的兒子。她生前時常在社群平台分享家庭生活，去年4月還貼出兒子入學的照片，10月則分享全家人在日本環球影城遊玩的快樂時光。當時的她看來精神狀況良好，毫無異狀，如今驟然離世，讓人難以置信。

日本媒體推測，岸本梓可能因癌症併發其他病症，或是發現病情時已無法挽救，許多粉絲在她的社群平台留言哀悼。岸本梓最後一次更新社群媒體是在2024年10月，當時她分享了與兒子在遊樂園的合照，沒想到那竟成為她留給粉絲的最後身影。


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