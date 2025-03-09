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啦啦隊女神脫了！僅用泡泡遮三點　火辣身材尺度破表「誘惑床照曝光」

記者孟育民／台北報導

小龍女啦啦隊女孩「小珍奶」王芯羽有「全糖女神」的封號，擁有甜美笑容和火辣身材，無論是在主持、體育還是音樂創作領域，皆展現出多才多藝的一面，吸引許多粉絲喜愛。先前曾推出數位寫真，創下驚人佳績，而為回饋粉絲們，首度推出實體寫真《芯裡都是你》寫真書，這本寫真書將展現小珍奶的多重魅力，從陽光俏皮的活潑風格到突破以往尺度的成熟性感，每一頁都精心設計，呈現她最真實而多變的樣貌。

▲▼小珍奶推出寫真書。（圖／尖端提出版供）

▲小珍奶推出寫真書。（圖／尖端提出版供）

此本寫真以「甜美與性感的雙重魅力」為主題，展現小珍奶的多種風格與層次，她於訪談中表示，這本寫真書希望能呈現她最真實的一面，並讓粉絲們感受到她的自在與真誠！這本寫真收錄了各種性感蕾絲內衣與泳裝造型，巧妙襯托完美曲線，特別是她最滿意的小蠻腰，完美展現出女性柔美又充滿力量的一面，更挑戰大尺度鏡頭，僅用泡泡輕輕遮掩重點部位，打造送給每一位粉絲的珍貴收藏。

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▲▼小珍奶推出寫真書。（圖／尖端提出版供）

▲小珍奶誘惑床照曝光，寫真書尺度大突破。（圖／尖端提出版供）

談及這次的拍攝過程，小珍奶表示既興奮又感動，從籌備到拍攝，每一個環節都充滿挑戰與驚喜，雖然過程艱辛，但這本寫真書對她來說意義非凡。小珍奶回憶起拍攝過程中最具挑戰性的一刻是戶外低溫拍攝，當天天氣比預期更寒冷，但她仍保持體力與意志力，努力展現最好的畫面，這一切的努力，最終都在成品中得到了回報。

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小珍奶, 全糖女神, 小龍女, 王芯羽

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