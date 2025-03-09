詹懷雲私下反差個性曝光！揭「5000隻紙蜻蜓」唯美告白戲其實超痛

記者黃庠棻／台北報導

即將於4月2日上映的校園愛情電影《有病才會喜歡你》，先前釋出江齊賞詹懷雲巴掌的前導預告，上線首周即衝破300萬次，讓許多觀眾直呼「真的超有病的，快被笑死！」

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》今（9）日再釋出情人節版海報，提前點燃戀愛氛圍，並預告將在3月14日舉辦台北特別場活動，超有病組合詹懷雲、江齊邀請百位情侶檔共度浪漫白色情人節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉子杰（詹懷雲飾）是全校最會「裝病」的人，逃避考試、混過責任，什麼都能躲，卻偏偏躲不過「戀愛」這場病。詹懷雲認為葉子杰行事作風看似我行我素，但他的內心其實是寂寞的，所以意外闖入他生活中的葉梓潔（江齊飾），才會讓他漸漸卸下心防。





▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

詹懷雲說道「葉子杰以前覺得裝病可以逃過很多事，但是對葉梓潔動心應該是他這輩子得過最嚴重的病，都被呼巴掌了還是要告白，根本就有抖M體質！」他也分享第一次見到江齊時的想法「她很喜歡皺眉頭，我常常以為她心情不好，但有時候還蠻活潑可愛的。」私底下覺得對方認真、謹慎的一面，確實跟葉梓潔有些相似。

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

戲裡的告白戲也引發粉絲熱議，表示兩人充滿了CP感。而浪漫的場景背後，其實動員了劇組美術組眾多人員不分日夜的親手摺出一隻隻象徵祝福的紙蜻蜓，且總數量超過5000隻，從空中灑下時的「紙蜻蜓花雨」場面既壯觀又唯美。但詹懷雲卻不這麼覺得「紙蜻蜓有些可能因為纏到，所以是一大坨掉下來的，我剛好抬頭看上面就被砸到，當下其實蠻痛的欸！」

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

江齊也直呼詹懷雲根本就是葉子杰本人「他在戲外就是很愛講一些無聊但又很好笑的話，私底下其實是個很貼心的人，表面上看起來大喇喇，但是他都在觀察而已。」她坦言自己並不是個高調的人，告白喜歡低調一點，必須要在私密的空間，這部份跟葉梓潔很像，所以當葉子杰在畢業典禮公開告白時，江齊笑說「葉梓潔也只能用『有病才會喜歡你』回應他了。」

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》將於北中南舉辦特別場活動，台北場率先於3月14日（五）白色情人節甜蜜開跑，現場除了有演員出席，購票即贈「無可救藥」海報套組（一套三款），還有機會抽中「鰻鰻喜歡你」花園鰻手偶組合（一套兩隻）及花蓮遠雄海洋公園「海洋夜未眠住宿」，一人中獎、兩人同行。

▲《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊主演。（圖／紅杉娛樂提供）

電影《有病才會喜歡你》是一個由裝病開始的愛情故事。描述一名總愛闖禍的問題少年葉子杰（詹懷雲飾），在一次陰錯陽差下發現「有病真好」，於是決定將計就計、裝病下去。隨著裝絕症的謊言越圓越荒唐，子杰總是得想破頭才能不露出破綻。但最意外的是，班上與他同名的學霸班長葉梓潔（江齊飾），她其實才是真正罹患絕症的人。「有病沒病都能被治癒」的校園愛情電影《有病才會喜歡你》由紅杉娛樂製作、索尼影業台灣發行，將於4月2日（三）春假超有病大銀幕登場。