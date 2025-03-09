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97歲阿嬤坐輪椅「追星日本大咖男星」　他直接跪坐對話...暖心畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

日本知名男星松重豐近日抵台宣傳自編、自導、自演的話題新片《電影版孤獨的美食家》，更在昨（8日）首度南下台中宣傳，現場還有一組觀眾是四代同堂，一起陪坐著輪椅、高齡97歲的阿嬤參與本場活動，阿嬤的家人們分享阿嬤總會看著《孤獨的美食家》配飯，如今見到松重豐本人，讓阿嬤非常開心，也讓松重豐感動不已，更以跪坐方式仔細聆聽阿嬤說話。

▲▼松重豐到台中宣傳電影。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲松重豐到台中宣傳電影，遇見高齡97歲的影迷。（圖／采昌國際多媒體提供）

聽聞家人表示自己與阿嬤已經仙逝的先生長相相似，他也暖心說道：「如果今天的見面，能讓阿嬤感到幸福，這是我的光榮。」一席話讓現場眾人感動萬分；同場也有將在明天過生日的觀眾，並獲得松重豐充滿大智慧的生日祝福：「我自己在60歲時，也沒有想像這把年紀還可以當導演，所以生命擁有無限可能，一定要在生日時給自己很大的鼓勵，迎接更美好的未來，相信一定會更好的，要吃得好、睡得好喔！」真誠暖爆現場影迷。

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他這次台中行選擇不搭高鐵，而是坐車上高速公路，並體驗台灣道地的「休息站」文化，並前往「台灣之光」李安最愛的餐廳之一，圓夢大嗑來台前就想吃的「酸菜白肉鍋」。

▲▼松重豐到台中宣傳電影。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼松重豐到台中，興奮和途經的休息站合影，還吃了一直想吃的酸菜白肉鍋。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼松重豐到台中宣傳電影。（圖／采昌國際多媒體提供）

雖然台中行只有短短一天，但也抽空遊歷充滿文創特色的「審計新村」，以及熱鬧不已的「逢甲商圈」，他一現身，就被不少眼尖民眾認出，紛紛遠觀並拿起手機捕捉他的身影。尤其現場還有不少來台中觀光的日本遊客，一看到他也驚呼不敢相信自己的眼睛，新奇的台中初體驗，讓他忍不住一直用相機紀念每一刻。

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