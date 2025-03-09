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蘇慧倫認了「曾對玉女封號厭煩」！　藏35年親曝原因

記者蔡琛儀／台北報導

「玉女掌門人」蘇慧倫近期發行第17張專輯《輕重》，首次來到那那大師節目，更難得在鏡頭前解放自我，不僅獻唱多首經典作品，出道35年外貌依舊保持凍齡的她，被那那大師大力稱讚：「見到本尊實在太漂亮，根本看不出歲月痕跡，蘇慧倫其實2歲就出道了吧！」

▲▼蘇慧倫接受那那大師訪問。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲蘇慧倫接受那那大師訪問。（圖／小鋼砲娛樂提供）

不過，那那大師細數她過往歌唱事業亮點，從出道作〈追得過一切〉就成功打響名號，也以〈我一個人住〉、〈就要愛了嗎〉等歌曲奠定「玉女掌門人」的地位，看到封藏許久的青澀畫面，蘇慧倫卻笑說：「當初有段時間有點厭煩這個稱號，因為覺得自己的個性並不像玉女啊！」

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對於造訪那那大師的節目，蘇慧倫也暫時撕掉玉女標籤，接受出題挑戰指令，無論是嘗試用灑狗血方式歌唱，還是示範難度極高的氣長歌曲，以及選唱許久未公開的抒情作品，都展現出不同過往的反差性格，甚至一度笑到流眼淚中斷錄影補妝。

▲▼蘇慧倫接受那那大師訪問。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲蘇慧倫接受那那大師訪問。（圖／小鋼砲娛樂提供）

而她也在節目上還原她的英文名字，「小時候看到雜誌上的『Tracy』覺得這名字很喜歡，但覺得編輯是否拼錯了，所以我就改成『Tarcy』，沒想到拼錯的其實是我。」這個有趣的誤會，至今沿用到今日，也成為蘇慧倫獨有的個人標誌。

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