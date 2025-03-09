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日美女主播「露肩挺巨胸」報天氣！正面入鏡辣翻網：壓倒性的美胸

記者陳芊秀／綜合報導

日本美女氣象主播穗川果音在網路平台《ABEMA Prime》播報天氣，同時也透過社群平台分享工作點滴，IG超過14萬粉絲追蹤。而她昨日發文提醒民眾注意下雪，同時曬出辣照，傲人上圍叫人移不開目光，更有人驚呼：「壓倒性的美胸！」

▲▼日氣象主播穗川果音發文提醒天氣變化，露肩美照辣翻網友。（圖／翻攝自IG）

▲氣象主播穗川果音發文提醒天氣變化，露肩美照辣翻網友。（圖／翻攝自IG）

穗川果音在貼文中寫道「週末到了」，接著提醒觀眾「關東地區接下來將降雪，東京有部分地方可能會出現輕微積雪。明天（指9日）早上道路可能結冰，大家務必預留充足時間出門。」同時，她也感嘆：「這一週過得真快啊！」

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而配文照片中，穗川果音身穿露肩毛衣，現場是能俯瞰夜景的餐廳，一頭烏黑長髮過肩。毛衣貼身凸顯出雙峰線條，更罕見正面入鏡，性感穿搭讓按讚數超越以往，網友紛紛留言「成熟女人的魅力真不是開玩笑的」、「超級美又性感」、「承受不住了」。還有人用留言「壓倒性的美胸」、「這樣看著我會升天，雖然很冷但是是很棒的晚上」、「太美了」、「忍不住只看著胸部」、「真的超級大，完全無法忽視啊」。

▲▼日氣象主播穗川果音發文提醒天氣變化，露肩美照辣翻網友。（圖／翻攝自IG）

▲▼日氣象主播穗川果音發文提醒天氣變化，露肩美照辣翻網友。（圖／翻攝自IG）

▲穗川果音身穿露肩毛衣，傲人雙峰罕見正面入鏡，發文提醒民眾下雪了。（圖／翻攝自IG）

穗川果音現年39歲，打從15歲就以模特兒出道，拍攝少女時尚雜誌為主，當時因為喜歡觀察天氣相關的影片，停下模特兒工作，努力報考兩次，終於通過國家資格考試，成為氣象預報士，現在是氣象主播。網友指出，她取得的資格考合格率僅5%，是兼具知性與美貌的氣象主播，加上多年以來維持絕美體態，因此深獲男女粉絲支持。

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