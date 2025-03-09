許安植演《化外之醫》自曝「面相變了」　張鈞甯坦言：我有怕妳

記者蕭采薇／台北報導

國際醫療犯罪影集《化外之醫》（The Outlaw Doctor），讓張鈞甯在拍攝前進行了大量田調，除了練習外語，還需熟悉醫療術語與動作，每個醫療場景都是在高壓狀態下完成，不只是記憶動作，「所有醫療用語指令都必須以英文表達，這讓我們每個人都感到很大的壓力。」她直言：「這是從影多年來最難的演出之一！」

▲《化外之醫》令張鈞甯直呼，是從影多年來最難的演出之一。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《化外之醫》中，張鈞甯與連炳發搭檔的「化外雙俠」首集便有一場手術室重頭戲，日前在特映會透過大銀幕放映，現場觀眾無不屏息觀看，張鈞甯在此場戲中因手抖由連炳發接手完成手術。這場戲為求真實，特地邀請專業顧問給予指導。張鈞甯更自豪自己在手術上的表現超越連炳發，「他的演出讓我覺得他真的很帥，但前期的部分是我完成的，他才能順利進行後面的手術。」

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▲《化外之醫》張鈞????為接回走失的失智父親，意外走進外事警察正在搜查的越南小吃店。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

影集以「你願意為所愛的人承受多少風險？」為開篇，張鈞甯飾演的鄭琬平在事業與家庭的拉扯中，不只要照顧失智父親與腦麻兒，還要兼顧繁重的醫療工作，她也因此有非常吃重的親情戲。許安植飾演的檢察官，懷疑心愛的父親因醫療疏失離世，向張鈞甯和連炳發追究責任。

許安植表示為了呈現對立感，她總是保持不說話的「撲克臉」，結果被朋友提醒「面相變了」，讓她感慨人果然是相由心生。楊一展則透露，初見許安植時確實嚇了一跳，差點誤以為她就是這種冷面個性，而張鈞甯也大讚她讓自己完全入戲：「我有怕妳！」

▲《化外之醫》許安植無法接受喪父的事實，悲痛不已。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）



《化外之醫》演員們在戲裡外都需要用多國語言溝通，大家背台詞時直呼吃不消，夏騰宏坦言差點被考倒，有許多印尼話和越南語台詞是「現學現賣」，必須在拍攝現場和外籍演員學習後立刻融入演出中，連擁有超強語言能力的楊一展都佩服夏騰宏背台詞的功力，「我只需要把台式英文講好就行了，他（夏騰宏）演這個角色真的不容易！」

▲《化外之醫》外事警察夏騰宏（右）正在調查與失聯移工有關的案件。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

隨著《化外之醫》劇情進展，將有越來越多案件浮上檯面，飾演外事警察的夏騰宏和飾演檢查檢察官的許安植之後將到處追查看似可疑的外籍醫師連炳發，張鈞甯也將為協助連炳發隱匿蹤跡上演飛車戲碼。《化外之醫》將於3月8日起每週六晚間9點在公視播出，晚上10點串流平台上線。