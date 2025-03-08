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李銘順跟劉品言互敲頭　太遺憾提到媽媽哭了

記者葉文正／台北報導

鏡電視《誰來演戲》第二季邀請被譽為「亞洲戲王」的性格派實力演員李銘忠，在與主持人劉品言在車上一對一訪談中，李銘忠娓娓道來從童年一直搬家，國中開始6年期間每天下課就去工地打工貼補家用的艱辛過程，以及成為演員的心路歷程。

▲主持人劉品言(左)與李銘忠在節目中相談甚歡。（圖／鏡電視提供）

▲主持人劉品言(左)與李銘忠在節目中相談甚歡。（圖／鏡電視提供）

訪問中李銘忠說到其實一開始哥哥李銘順是不贊成他跟隨自己的腳步，只因為他看過太多演員在這條路上遭遇太多坎坷，但因為看到哥哥演出埋下演員種子的李銘忠，不再乖乖任家人安排的他哭著對李銘順說：「你就讓我第一次為我自己人生做決定好不好！」自此開啟了他的演戲人生。

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▲主持人劉品言(左)與李銘忠在節目中相談甚歡。（圖／鏡電視提供）

▲李銘忠談到自己的遺憾。（圖／鏡電視提供）

李銘忠憑藉精湛的演技屢獲獎項肯定，除了榮獲大馬影帝，還有一位同樣耀眼的明星哥哥李銘順。李銘忠說其實自己是因為在19歲那年，看到哥哥在電視中的演出，讓他埋下成為演員的種子。

20歲那年，李銘忠決定跟哥哥走一樣的路，但當時已經成名的李銘順因為看過太多演員不順遂，所以並不贊成他跟自己一樣成為一個演員，不過李銘忠心意已決，從小到大都依循家人意見的他鼓起勇氣，哭著對李銘順說：「你就讓我第一次為我自己人生做決定好不好！」

也因為自己的決定，李銘忠說即使曾經走到低谷、口袋沒錢的困境，他也從來沒有怨過任何人，因為這是自己的決定。從20歲哭著跟哥哥說要成為演員的李銘忠，一路走來，甚至在去年金鐘獎與哥哥李銘順同台競爭影帝獎項，讓李銘忠感概的說到以前入圍獎項感覺比較孤單，金鐘獎能跟哥哥一起入圍，讓他有股家人陪伴的安心感，雖然最後沒得獎，他笑說能跟哥哥一起入圍競爭，已經讓他心滿意足。

李銘忠也說到，演戲對他來說是療癒的，因為可以透過演出角色，去彌補現實生活中所失去的缺口，譬如他很遺憾的是現在擁有的成果，來不及讓媽媽看到。所以如果演出的角色有跟劇中媽媽互動的橋段，任何一個撫摸或是做菜給媽媽的動作，都會讓李銘忠很有感觸，他眼眶泛紅哽咽地說：「那個感覺，可以彌補我之前沒辦法來不及做的」，讓人看到他鐵漢柔情的一面。

途中，劉品言帶李銘忠到一家馬來西亞餐廳，為出道20年的他，獻上馬來西亞生日習俗必吃的紅雞蛋，祝福他再紅20年。就在兩人還在想要怎麼敲開紅雞蛋時，劉品言突發異想往李銘忠的額頭敲下去，沒想到似乎有點太用力，雞蛋撞額頭的聲音有夠大，連劉品言自己都嚇了一大跳，趕緊道歉直說：「好大聲！對不起」，李銘忠也沒放過這互敲的機會，也拿起紅蛋往劉品言的額頭上敲下去，十分有趣的互動，也讓兩人笑到不行。

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